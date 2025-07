Minka Kelly ehrt Dan Reynolds mit süßer Geburtstagsbotschaft

Minka Kelly (45) hat ihrem Partner Dan Reynolds (38) anlässlich seines Geburtstags am 14. Juli eine liebevolle Hommage gewidmet. Die Schauspielerin, die seit 2022 mit dem Imagine Dragons-Frontmann zusammen ist, teilte auf Instagram ein Foto der beiden und rührte ihre Follower mit einem emotionalen Text. "Dieser wunderschöne Mann hat Wunden geheilt, die er niemals verursacht hat – einfach, indem er einfach er selbst ist", beschrieb Minka den Musiker. Sie lobte seine ehrliche und verletzliche Art der Liebe und dankte ihm, dass er ihr Leben auf eine für sie bisher unerreichbare Weise bereichert hat.

Die "Ransom Canyon"-Bekanntheit berichtete weiter, wie sehr sie Dan für seine vorbildliche Rolle als Vater bewundert. Der Sänger hat vier Kinder, die aus seiner vorherigen Ehe mit Aja Volkman (45) stammen, und beeindruckt Minka durch seinen respektvollen Umgang mit seiner Ex-Partnerin. Außerdem würdigte sie seine Werte, seine Güte und seine Fähigkeit, jeden Tag aufs Neue Licht in das Leben seiner Liebsten zu bringen. "Sein Wohlwollen, seine Prioritäten, seine Ehrlichkeit – all das ist in Liebe verwurzelt", betonte Minka, bevor sie ihren Geburtstagspost mit einer Liebeserklärung an Dan abschloss.

Dan und Minka lernten sich 2022 durch einen gemeinsamen Freund kennen und begannen ihre Beziehung mit langen Telefonaten. Diese halfen den beiden, sich schnell auf einer tieferen Ebene besser zu verstehen. Während Minka damals an ihrer Autobiografie arbeitete, hatte Dan neue Musik für seine Band in Arbeit. Ihre Verbindung hat sich seither gefestigt und ist zu einer stärkeren Partnerschaft herangewachsen. Die Pläne für die Zukunft scheinen hoffnungsvoll: Beide haben laut Life & Style bereits über das Thema Familienplanung gesprochen und teilen den Wunsch, zusammen Kinder großzuziehen.

Instagram / minkakelly Minka Kelly und Dan Reynolds, Juli 2025

Getty Images Dan Reynolds und Minka Kelly im Oktober 2024

Getty Images Aja Volkman und Dan Reynolds bei den Hollywood Film Awards