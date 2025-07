Jannik Kontalis nimmt seine Bürgermeister-Kandidatur ernst

Jannik Kontalis, bekannt aus Shows wie Prominent getrennt, hat mit einer überraschenden Ankündigung für Furore gesorgt: Der 28-jährige Reality-TV-Star will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Am Mittwoch, dem 16. Juli, erfolgt die offizielle Bestätigung seiner Kandidatur. Doch schon jetzt zeigt sich Jannik überzeugt von seinem Vorhaben und erklärte in einem Interview mit RTL: "Ich meine das zu 100 Prozent ernst." Seine Motivation, Mönchengladbach als parteiloser Einzelbewerber zu modernisieren und lebenswerter zu machen, scheint deutlich spürbar, ebenso wie sein Wunsch, aktiver in Kontakt mit den Bürgern zu treten.

Der gebürtige Mönchengladbacher schilderte, dass er seine Heimatstadt lange als trist empfunden habe. Mit Visionen wie Citywalks, Running-Clubs und Grünflächen möchte er die Stadt aufblühen lassen. Allerdings ist das nicht alles: Auch eine Digitalisierung der städtischen Abläufe und insgesamt modernere Prozesse stehen auf seiner Agenda. Im Vorfeld seiner Kandidatur musste Jannik 380 Unterstützer-Unterschriften sammeln, was ihm sogar fraktionsübergreifenden Zuspruch von politischen Mitbewerbern einbrachte. "Es kamen wirklich welche von der FDP und CDU an unseren Stand und haben mir ihre Unterschrift gegeben", berichtete er.

Schon in der Vergangenheit war Jannik dafür bekannt, mit seinen Entscheidungen zu überraschen. 2022 gewann er die Show Make Love, Fake Love und war auch in der Liebesshow "Prominent getrennt" zu sehen, wo er gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin Yeliz Koc (31) teilnahm. Persönlich wie beruflich sucht er stets nach neuen Herausforderungen. Diese Eigenschaften und nicht zuletzt seine Reichweite auf Social Media, wo er über 220.000 Follower hat, könnten ihm dabei helfen, sein politisches Ziel zu erreichen. Die Wahl findet am 19. September 2025 statt, und Jannik ist offenbar bereit, sich dieser neuen Aufgabe zu stellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit