Geburtstag im Urlaub: Sarah Harrison schenkt Domi neue Rolex

Influencerin Sarah Harrison (34) und ihr Mann Dominic Harrison (34) haben im Bali-Urlaub einen ganz besonderen Moment gefeiert: Dominics Geburtstag. Doch anstatt das eigentliche Geburtstagsgeschenk direkt vor Ort auspacken zu können, wartete es in der Heimat auf ihn. Denn geplant war, die Überraschung erst nach der Rückkehr zu überreichen. Doch da die Familie ihren Aufenthalt auf Bali vorzeitig abbrach, durfte der Netz-Star sein Geschenk bereits früher in Empfang nehmen. In einer Instagram-Story zeigt der Familienvater voller Begeisterung, was seine Frau für ihn vorbereitet hatte: eine luxuriöse Rolex. "Du bist echt verrückt", freut er sich und spricht von einem Meisterstück, das er sich sogar schon selbst zulegen wollte.

"Für mich eine der schönsten Rolex-Uhren, die es gibt", kommentiert er. Dennoch verlief ihr Trip nicht ganz wie erhofft. Ursprünglich wollte die Familie länger auf der traumhaften Insel bleiben, entschied sich jedoch, den Urlaub aus mehreren Gründen zu verkürzen. Das Klima, der Verkehr sowie ein erhöhtes Müllaufkommen vor Ort trübten die Freude am Aufenthalt. Zudem sei das Reisen mit ihren drei Kindern eine zusätzliche Herausforderung gewesen, was die Entscheidung noch erleichterte. Die besondere Überraschung für Dominic schien jedoch die etwas holprigen Urlaubspläne schnell wieder in den Hintergrund zu rücken.

Auch bei früheren Reisen erlebten Sarah und Dominic schon brenzlige Situationen. Vor einigen Monaten sorgte ein Familienausflug auf die Malediven für Aufregung. Beim entspannten Spaziergang am Strand hob die Familie eine hübsche Muschel auf – nicht ahnend, welches Risiko darin lauerte. Erst die Nachricht eines Followers klärte die Influencerin auf: Möglicherweise handelte es sich beim Fundstück um das Gehäuse einer Kegelschnecke. Ihr Gift kann tödlich sein, wie Sarah in ihrer Story berichtete. "Wir waren dann so schockiert", erinnerte sie sich. Schnell wurde das Hotelpersonal eingeschaltet, das die gefährliche Entdeckung bestätigte.

