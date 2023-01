Austin Butler erklärt: Darum klingt er immer noch wie Elvis

Austin Butler (31) kann sich noch immer nicht ganz von seiner Rolle trennen. In dem Film "Elvis" verkörperte der Schauspieler den weltberühmten Sänger Elvis Presley (✝42) – und nahm dafür eine Menge Strapazen auf sich. Unter anderem trainierte er sich an, wie der "Can't Help Falling in Love"-Interpret zu sprechen. Auch noch nach den Dreharbeiten klingt der Filmstar wie der Musiker. Jetzt erklärte Austin, warum das so ist.

"Ich denke, ich vergleiche es oft damit, wenn jemand für eine lange Zeit in einem anderen Land lebt, und ich hatte drei Jahre, in denen das mein einziger Fokus im Leben war, also bin ich sicher, dass es einfach Teile meiner DNA gibt, die immer auf diese Weise miteinander verbunden sein werden", erläuterte der 30-Jährige im Interview mit Entertainment Tonight. Ihm selbst falle es jedoch kaum noch auf, dass er noch immer wie Elvis klinge. "Ich schätze, ich habe es nicht bemerkt, weil ich es oft höre", äußerte Austin.

Bereits im Juni des vergangenen Jahres hatte Austin bereits erklärt, warum er auch nach den Dreharbeiten wie Elvis spricht. "Am Ende ist man es so gewöhnt, dass man sich irgendwann nicht mehr an seine richtige Stimme erinnert", hatte er damals im Gespräch mit Yahoo Lifestyle mitgeteilt.

Getty Images Austin Butler, Filmstar

Getty Images Austin Butler, Januar 2013

Getty Images Austin Butler im August 2019

