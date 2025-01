Kaia Gerber zeigt sich erstmals nach Trennung von Austin

Kaia Gerber (23) zeigt sich nach der Trennung von Austin Butler (33) sichtlich bedrückt. Das Model wurde in Los Angeles nach ihrem täglichen Workout gesichtet, wirkte dabei jedoch alles andere als glücklich. In einem dunkelgrauen Tanktop, kombiniert mit schwarzen Leggings und einer weißen Kapuzenjacke, machte sie einen sportlich-lockeren Eindruck, doch ihr Gesichtsausdruck erzählte eine andere Geschichte – wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen ist. Mit einem Eiskaffee in der Hand verließ die Tochter von Cindy Crawford (58) und Rande Gerber (62) das Fitnessstudio.

Hintergrund der Trennung ist laut Insidern ein Konflikt mit Kaias Eltern, die das Ende der Beziehung mit Austin indirekt beeinflusst haben sollen. "Was das Ende der Beziehung besiegelte, war das Gespräch, das Kaias Eltern mit Austin über die Zukunft ihrer Beziehung führten", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Der Oscar-nominierte Schauspieler habe es nicht begrüßt, dass Cindy und Rande sich eingemischt hätten. Stattdessen möchte er sich nun auf seine aufstrebende Karriere konzentrieren. Dieses Eingreifen habe laut dem Informanten den entscheidenden Keil in die Beziehung zwischen Kaia und Austin getrieben.

Kaia und Austin waren über zwei Jahre lang ein strahlendes Paar. Ihre Romanze begann im Dezember 2021, nur einen Monat nach der Trennung der Beauty von Jacob Elordi (27). Im März 2022 machten sie ihre Beziehung bei einer Party offiziell und verzauberten die Fans mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Es folgten verliebte Momente bei der Met Gala und ein leidenschaftlicher Kuss in Cannes. Austin war sogar eng in die Familie eingebunden, sei es bei einem Doppeldate mit Cindy und Rande oder bei einem gemeinsamen Urlaub in Cabo San Lucas. Doch zuletzt häuften sich Gerüchte über Beziehungsprobleme, nicht zuletzt, weil Kaia ihren 23. Geburtstag und einen weiteren Familienurlaub ohne Austin verbrachte.

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford im September 2023

Getty Images Kaia Gerber bei der Lacma Art+Film Gala 2024

