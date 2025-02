Nach Trennung: Kaia Gerber zeigt sich stylish und entspannt

Kaia Gerber (23) hat kürzlich alle Blicke auf sich gezogen: Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen sie unterwegs in Los Angeles in einem schwarzen Bikini-Top und passenden Leggings. Das Model kombinierte den Look mit einer weißen Strickjacke und einer stylishen, übergroßen Sonnenbrille. Begleitet wurde sie von einer Freundin, die einen ähnlich lässigen Look trug. Die Tochter von Cindy Crawford (58) wirkt auf den Schnappschüssen erstaunlich entspannt – denn erst kürzlich bestätigte sie die Trennung von ihrem langjährigen Freund Austin Butler (33). Doch Kaia soll längst wieder verliebt sein: Seit wenigen Tagen kursieren Gerüchte über eine neue Romanze mit Schauspieler Lewis Pullman (32).

Kaia und Lewis wurden vor Kurzem zusammen bei seiner Geburtstagsfeier gesichtet, auf der sie sich sehr vertraut zeigten. Ein Augenzeuge berichtete, dass die beiden immer wieder lachten, nah beieinander saßen und Kaia zärtlich ihre Hand auf den Arm des "Top Gun: Maverick"-Darstellers legte. Laut einem Insider von Daily Mail sind die beiden bereits seit Dezember 2024 zusammen und hielten die Beziehung aus Rücksicht auf die Trennung von Austin zunächst geheim. Kaia scheint Gefallen an der zurückhaltenden Art des Schauspielers gefunden zu haben, heißt es weiter.

Lewis, der Sohn des Hollywoodstars Bill Pullman (71), ist kein Unbekannter: Sein Vater wurde durch Filme wie "Independence Day" und "Während du schliefst" berühmt, während seine Mutter Tamara Hurwitz als Tänzerin bekannt ist. Auch Kaia ist keine Fremde im Kreis der Prominenten, sondern einer der gefragtesten Stars der Modewelt. Vor ihrer Beziehung mit Lewis war Kaia drei Jahre mit Austin Butler zusammen und hatte zuvor unter anderem Schauspielkollege Jacob Elordi (27) und Comedian Pete Davidson (31) gedatet.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im März 2023

Getty Images Lewis Pullman, Schauspieler

