Nicht Noah? Zoë Kravitz soll mit Co-Star Austin anbandeln

Zoë Kravitz (36) löste im Oktober vergangenen Jahres ihre Verlobung mit Channing Tatum (44). Nach ihrer Trennung wurde die Schauspielerin mit Noah Centineo (28) in Verbindung gebracht – gegenüber The Sun behauptet nun aber eine Quelle, sie verbringe sehr "viel Zeit" mit ihrem "Caught Stealing"-Co-Star Austin Butler (33). "Ihre Chemie stimmt abseits der Kamera genauso gut wie auf der Leinwand. Austin und Zoë halten sich bedeckt und geben noch nichts bekannt", erklärt der Insider. "Sie haben beide großen Respekt vor ihren Ex-Partnern und schauen einfach, wie sich die Dinge entwickeln."

Eine ähnliche Aussage wurde erst kürzlich gemacht – zu diesem Zeitpunkt ging es aber nicht um den "Elvis"-Star, sondern um Noah. Zoë und der "To All the Boys I've Loved Before"-Darsteller wurden Anfang März zusammen gesichtet, was zu Spekulationen um eine mögliche Liebesbeziehung führte. Kurz darauf bestätigte ein Informant gegenüber OK!, dass das Verhältnis der beiden immer enger wird. "Sie und Noah haben ihrer Beziehung noch kein Label verpasst, aber sie verbringen viel Zeit miteinander", betonte der Informant.

Die Tochter von Lenny Kravitz (60) und der 28-Jährige wurden zuletzt vor wenigen Wochen zusammen entdeckt. Wie Aufnahmen zeigten, die unter anderem Just Jared vorlagen, verbrachten sie einen Abend im West Village, einem New Yorker Szeneviertel. Die beiden waren allerdings nicht allein unterwegs, sondern wurden von Cristin Milioti (39) und Michael Gandolfini begleitet. Nun wird aber gemutmaßt, dass Zoë doch mit Austin anbandelt. Die Hollywoodstars stehen derzeit für den Thriller "Caught Stealing" vor der Kamera – in dem Film spielen sie ein Paar, das sich mit der kriminellen Unterwelt von New York City in den 1990er-Jahren auseinandersetzen muss.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum, August 2024

Getty Images Zoë Kravitz, März 2025

