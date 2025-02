Deshalb trennten sich Kaia Gerber und Austin Butler wirklich

Im Januar haben Austin Butler (33) und Kaia Gerber (23) ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem wird gemunkelt, was der Grund für das plötzliche Liebes-Aus war. Wie OK! berichtet, soll der große Altersunterschied nichts damit zu tun gehabt haben. Ein Insider verrät nämlich: "Obwohl Kaia aus einer berühmten Familie stammt, kann sie sich anpassen und anonym sein, wenn sie will, aber das ist für Austin unmöglich, seit er vor drei Jahren 'Elvis' verkörpert hat. [...] Austin kommt aus einer anderen Welt als Kaia und das konnte jeder sehen."

Wie der Informant ausführt, gab es zwischen dem Model und dem Schauspieler einfach zu große "kulturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie sie aufgewachsen sind". Dies soll dazu geführt haben, dass sie sich auseinandergelebt haben. "Austin ist ein guter Kerl, aber jeder ist realistisch, was die Tatsache angeht, dass er viel mehr in seine Karriere investiert als in diese Beziehung", urteilt die anonyme Quelle weiter. Angeblich wusste jeder, der die beiden kannte, dass "sie zwar umwerfend zusammen aussahen, aber nicht zusammenpassten". Eine Trennung war für die Freunde des Paares abzusehen.

Obwohl die Trennung noch nicht allzu lange her ist, scheint Kaia bereits mit Austin abgeschlossen zu haben. So soll die Tochter von Cindy Crawford (59) nun angeblich mit dem Schauspieler Lewis Pullman (32) anbändeln – angeblich feierte sie Ende Januar sogar seinen 32. Geburtstag mit ihm. Offiziell bestätigt ist der Flirt zwischen ihnen allerdings bisher nicht. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly jedoch: "Sie sind ein süßes Paar und sehr zurückhaltend."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der Lacma Art+Film Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Pullman, Schauspieler

Anzeige Anzeige