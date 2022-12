Für "Elvis": So lange hat Austin Butler sich abgekapselt

Austin Butler (31) war sich bei der Vorbereitung auf seine "Elvis"-Rolle für nichts zu schade! Für die Filmbiografie über Elvis Presley (✝42), die vor wenigen Monaten im Kino anlief, war der Schauspieler in die Rolle des King of Rock ’n’ Roll geschlüpft. Schon vor der Veröffentlichung hatte der gebürtige Kalifornier erzählt, er habe sich so intensiv mit der Elvis-Darstellung beschäftigt, dass er sich selbst verloren hat. So lange hat sich Austin tatsächlich von seinen Liebsten abgekapselt!

"Während 'Elvis' habe ich meine Familie ungefähr drei Jahre lang nicht gesehen", enthüllt der 31-Jährige gegenüber Variety. Nachdem er sich in New York auf die Dreharbeiten vorbereitet habe, sei er direkt weiter nach Australien geflogen. "Es gab Monate, in denen habe ich mit niemandem gesprochen", fügt Austin hinzu. In dieser Zeit habe er sich so intensiv mit seiner Rolle auseinandergesetzt, dass er nur noch an Elvis denken konnte.

Sogar die Sprechweise der Rock-n-Roll-Legende hat der The Carrie Diaries-Star übernommen. Sich diese wieder abzugewöhnen, fiel ihm anscheinend ganz schön schwer. Denn als Austin dann endlich wieder mit seiner Familie gesprochen hat, habe er Elvis' Südstaatler-Tonfall nicht ablegen können. "Ich habe die ganze Zeit mit seiner Stimme gesprochen", erinnert er sich.

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Getty Images Austin Butler, 2022

Getty Images Elvis Presley, Musiker

