Kelly Dodd in Sorge: Ihr Mann hatte schweren Autounfall!

Kelly Dodd (47) bangt um ihren Ehemann. Die US-Amerikanerin wurde vor allem durch ihre Teilnahme der Realityshow Real Housewives of Orange County bekannt. Doch mit einigen polarisierenden Aussagen außerhalb der Sendung brachte sie die Fans gegen sich auf. Daraus zog der Sender Konsequenzen und setzte sie vor die Tür. Jetzt scheint sie sich aber vor allem auf ihren Ehemann Rick Leventhal zu konzentrieren: Kelly bat ihre Follower für ihn zu beten, denn ihr Mann wurde in einen schweren Unfall verwickelt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kelly einen Clip und ein Foto vom Unfallort. Darauf ist das kaputte Auto ihres Partners zu sehen, das offenbar einen schweren Schaden erlitten hatte. "Mein Mann hatte einen schweren Autounfall. Er ist in der Notaufnahme... Bitte betet für ihn", schrieb die 47-Jährige. Genauere Details erzählte sie in ihrer Story: "Rick hat vier gebrochene Rippen und einen gebrochenen Fuß. Aber es wird ihm gut gehen." Das Auto scheint allerdings einen Totalschaden erlitten zu haben, wohingegen ihr Ehemann wohl noch einmal Glück gehabt hatte.

Rick meldete sich bereits auf seiner eigenen Instagram-Seite zu Wort und berichtete vom Unfallhergang. Was genau passiert sei, könne er nicht sagen, aber offenbar war kein zweiter Fahrer in den Unfall verwickelt. "Ich war auf der I-10 Richtung Osten unterwegs. [...] Ich fuhr über etwas, das sich wie eine Eisfläche anfühlte... die Straße war so glitschig", erinnerte er sich.

Instagram / kellyddodd Kaputtes Auto von Kelly Dodds Ehemann

Instagram / kellyddodd Kelly Dodd im Januar 2021

Instagram / kellyddodd Kelly Dodd, US-Reality-Star

