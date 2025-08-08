Berührender Abschied: Kelce-Familie trauert um Maureen

Ed Kelce hat am vergangenen Donnerstag in Gladwyne, Pennsylvania, Abschied von seiner Partnerin Maureen Maguire genommen. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie sein Sohn Jason Kelce (37) und dessen Ehefrau Kylie Kelce (33) an seiner Seite waren und ihn bei der Beerdigung unterstützten. Maureen Maguire, die am 1. August im Alter von 74 Jahren friedlich verstarb, wurde als hingebungsvolle Mutter, Großmutter und Partnerin gewürdigt. Jason und Kylie, selbst Eltern von vier Kindern, zeigten sich in zurückhaltender schwarzer Kleidung. Ed half als Sargträger dabei, Maureen auf ihrem letzten Weg zu geleiten.

Maureen wird in den Herzen ihrer Kinder und Enkel weiterleben. In ihren letzten Lebensjahren fand sie großen Gefallen an Ausflügen ans Meer und verbrachte viele glückliche Stunden mit Ed. Auch die Liebe zum Football kam in der Partnerschaft auf, und Maureen begleitete ihren Lebensgefährten häufig zu Spielen. Als enge Freundin des Kelce-Clans hatte sie sogar die Gelegenheit, Travis Kelces (35) Freundin Taylor Swift (35) kennenzulernen. Eine humorvolle Anekdote bleibt in Erinnerung, als sie Ed scherzhaft daran erinnerte, wer diese weltbekannte Sängerin ist. Aufgrund seines Trainings konnte Travis nicht an der Trauerfeier teilnehmen.

Für Ed ist dies ein schwerer Verlust, zumal er sich in Interviews oft scherzhaft und liebevoll über Maureens humorvolle Art äußerte. Seine Partnerin wird nicht nur bei ihrer Familie in Erinnerung bleiben, sondern auch bei Freunden und Wegbegleitern. Für die Familie Kelce, deren Mitglieder häufig in der Öffentlichkeit stehen, ist diese Zeit besonders schwierig. Dennoch zeigen Jason und Kylie einmal mehr, wie wichtig Zusammenhalt in der Familie ist, gerade in Momenten tiefster Trauer.

Getty Images Ed Kelce, Vater von Travis und Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025