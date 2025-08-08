Blake Lively beschuldigt Justin Baldoni des Info-Leakings

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) befinden sich in einem erbitterten Rechtsstreit, der nun eine neue Wendung genommen hat. Die Schauspielerin hat den Regisseur beschuldigt, Details aus ihrer kürzlichen Zeugenaussage an die Presse weitergegeben zu haben. Justin, der Berichten zufolge am 31. Juli persönlich an Blakes Verhör teilnahm, weist die Vorwürfe entschieden zurück. Seine Anwälte betonen, dass keine Beweise für die Anschuldigungen vorliegen, und werfen im Gegenteil die Frage auf, ob nicht möglicherweise auch Blakes Team für die offengelegten Informationen verantwortlich sein könnte.

Blake und ihre Anwälte hingegen vermuten laut People ein System hinter der angeblichen Indiskretion und fordern, dass ein umfangreiches Protokoll ihrer Aussage aus den Gerichtsakten entfernt wird. Sie werfen Justins Team vor, die Veröffentlichung strategisch zu verwenden, um Blake in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und den Eindruck einer dramatischen Konfrontation zu erzeugen. Justins juristisches Team entgegnet, dass das Dokument unter Verschluss eingereicht worden sei, und versteht nicht, warum Blake sich gegen die Veröffentlichung ihrer eigenen Worte wehre. Ein Sprecher der Schauspielerin erklärte außerdem, man freue sich nun darauf, Justin bald selbst ins Kreuzverhör zu nehmen.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Prominenten begann am Set des Films It Ends With Us, wo Blake Justin Missverhalten vorwarf und letztlich rechtliche Schritte einleitete. Dabei stehen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und möglicher Rufschädigung im Raum. Anfang August eskalierte der Konflikt erneut, als Blakes Anwälte argumentierten, Justins Handlungen seien darauf ausgerichtet, das rechtliche Verfahren zu manipulieren. Der Fall wird im März 2026 vor Gericht verhandelt – bis dahin dürfte der Streit wohl weitergehen, mit Schlagabtausch auf beiden Seiten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

ActionPress / Backgrid Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Justin Baldoni im August 2024