Nach Verlobung: So denkt Venus Williams über Kindererziehung

Tennis-Ikone Venus Williams (45), die durch ihre Triumphe bei den US Open und in Wimbledon in den Jahren 2000 und 2001 berühmt wurde, hat sich kürzlich verlobt. Nun sprach sie offen über ihre Pläne, vielleicht eine Familie zu gründen. In einem Interview mit dem Magazin Marie Claire teilte sie ihre Gedanken darüber, wie sie ihre Kinder eines Tages erziehen möchte. Inspiriert von ihrer eigenen Erziehung und ihrem historischen Wimbledon-Sieg im Jahr 2000 erklärte sie: "Ich dachte: 'Meine Güte, wenn ich Kinder habe, muss ich sie wirklich so erziehen, wie meine Eltern uns erzogen haben' – einfach, um stolz auf das zu sein, wer wir waren, um unsere Geschichte als Afroamerikaner zu kennen." Die Verlobung mit Andrea Preti (37) im Juli scheint der Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben zu sein.

Venus, die derzeit bei den Cincinnati Open spielt, hat in der Vergangenheit immer wieder das Thema Mutterschaft angesprochen. In einem früheren Video auf ihrem YouTube-Kanal sprach sie 2022 ehrlich über die Opfer, die mit einer Familiengründung einhergehen, und hielt sich die Möglichkeit bewusst offen: "Es erfordert so viele Opfer, es wird schwer werden. Aber ich weiß, wenn es dazu käme, würde ich mich voll und ganz darauf einlassen, ganz und gar." Zudem hat sie über ihre belastende Erfahrung mit Gebärmuttermyomen berichtet, einer Erkrankung, die die Fruchtbarkeit von Frauen negativ beeinflussen kann. In diesem Zusammenhang kämpfte sie mit gesundheitlichen Herausforderungen, darunter einer Operation im vergangenen Jahr, die eine 16-monatige Genesungszeit erforderte. Ihr Engagement, anderen Frauen mit ähnlichen Problemen Hoffnung zu geben, zeigt, dass die Schwester der ehemaligen Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste Serena Williams (43) auch abseits des Tennisplatzes Einfluss hat.

Im Gespräch mit Marie Claire erklärte Venus, wie sie sich nun nach all den Strapazen fühlt: "Ich konnte etwas überwinden, das mich zuvor überwältigt hatte." Es sei eine Art Erleuchtung gewesen. "So wie: 'Wow, es gibt Antworten darauf, nach denen ich gar nicht gesucht habe.'" Für die Sportlerin sei das der Beginn einer "großen Veränderung" gewesen. Mit ihrem italienischen Verlobten scheint Venus nicht nur privat, sondern auch beruflich eine wichtige Stütze gefunden zu haben. Der Schauspieler gab ihr während ihres Comebacks auf der Tour neuen Antrieb. Die beiden begegneten sich offenbar schon im Sommer letzten Jahres, doch erst Anfang 2025 wurde ihre Beziehung öffentlich. Seitdem zeigte sich das Paar immer wieder verliebt und strahlend in der Öffentlichkeit. Venus, die ansonsten ihr Privatleben größtenteils aus der medialen Aufmerksamkeit heraushält, hat mit Andrea eine besondere Verbindung gefunden, die sie in eine hoffnungsvolle Zukunft blicken lässt.

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025

Getty Images Venus Williams' große Leidenschaft ist das Tennisspielen

Julian Finney/Getty Images Venus Williams und Serena Williams bei den US-Open 2018

