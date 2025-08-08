Steven Oleksy ehrt seinen Schwiegervater Hulk Hogan

Steven Oleksy (39), Schwiegersohn des verstorbenen Hulk Hogan (†71), gedenkt der Wrestling-Legende nun in einem bewegenden Instagram-Post, der seine Emotionen und bewundernden Worte für den Verstorbenen zum Ausdruck bringt. "Auch wenn ich nicht von Anfang an Teil dieser Reise war, hatte ich das Glück, die Art von Liebe zu erleben, die meine Frau für dich empfand", schrieb Steven und betonte, dass diese Liebe, trotz der oft schwierigen Beziehung zwischen Hulk und seiner Tochter Brooke (37) Hogan, tief und unerschütterlich war. Hulk Hogan verstarb am 24. Juli in seinem Zuhause in Florida, und während viele sich bei der offiziellen Beerdigung von ihm verabschiedeten, ehrte die Familie Oleksy ihn auf ihre ganz eigene Weise.

Anstatt an der Beerdigung teilzunehmen, entschieden sich Brooke und Steven laut US Weekly dazu, Hulk in einer für ihn besonderen Weise zu ehren. Sie verbrachten den Tag mit ihren Zwillingen, der im Januar geborenen Molly Gene und Oliver Andrew, am Strand. Brooke schrieb dazu auf Instagram, dass der Strand einer von Hulks Lieblingsorten gewesen sei und sie ihre Kinder mit ins Meer genommen hätten, um ihn zu gedenken. Besonders Molly habe das Wasser geliebt, was Brooke an Hulks Spitznamen für sie – "kleiner Fisch" – erinnerte. Sie schrieb: "Jedes Sandkorn und jede Welle erinnerte mich daran, dein Strandbaby zu sein, und brachte uns näher zu dir."

Die Beziehung zwischen Brooke und Hulk war in den letzten Jahren nicht immer einfach. Ihr entfremdetes Verhältnis hatte verschiedene Gründe, darunter auch einschneidende Ereignisse wie Hulks Abwesenheit bei Brookes Hochzeit. Dennoch blieb die Liebe zu ihrem Vater für Brooke immer ein zentraler Punkt, wie Steven in seinem Post betonte. "Wie ich dir in einer meiner letzten Textnachrichten sagte, kann niemand in Brookes Leben dich ersetzen", so seine bewegten Worte über die Hingabe seiner Frau. Die Familie scheint nun Trost an den Erinnerungen an den legendären Wrestler und die gemeinsam verbrachten Momente zu finden: "Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben."

Instagram / stevenoleksy Steven Oleksy mit Brooke und Hulk Hogan

Instagram / mizzhogan Steven Olesky und Brooke Hogan

Instagram / mizzhogan Steven und Brooke Oleksy, Ehepaar