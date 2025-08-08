Das war Brandon Blackstocks letzter öffentlicher Auftritt

Brandon Blackstock (†48) hatte seinen letzten öffentlichen Auftritt im Januar 2020 bei den Critics' Choice Awards. Gemeinsam mit seiner damaligen Frau Kelly Clarkson (43) zeigte sich der Talentmanager auf dem roten Teppich in Santa Monica, Kalifornien. Beide trugen bei ihrer letzten gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung elegante schwarze Outfits. Für Kelly war es ein bodenlanges Kleid mit langen Ärmeln, während Brandon einen Anzug mit Krawatte wählte. Nur wenige Monate später, im Juni 2020, reichte die "Stronger"-Sängerin die Scheidung ein.

Nach der Trennung zog sich Brandon aus dem Rampenlicht zurück und führte fortan ein zurückgezogenes Leben in Montana. Dort widmete er sich dem Aufbau des Valley View Rodeo, eines örtlichen Projekts, das ihm sehr am Herzen lag. Während er die Ranch aufbaute, hielt er sich weitestgehend öffentlich bedeckt. In den letzten Jahren blieb es still um ihn, bis seine Familie bekannt gab, dass Brandon mehr als drei Jahre lang tapfer gegen den Krebs gekämpft hatte, bevor er schließlich am 7. August 2025 verstarb.

Brandon war nicht nur als Talentmanager bekannt, sondern auch als Vater von vier Kindern, von denen zwei aus seiner Ehe mit Kelly hervorgingen. Die Sängerin selbst sprach von ihm in der Vergangenheit oft mit Respekt und Zuneigung und bezeichnete die gemeinsame Zeit einmal als "magisch". Dennoch hielt Kelly stets den Fokus auf ihre Kinder, nachdem die Ehe zu Ende gegangen war. Brandons Familie beschrieb ihn als Kämpfer, der trotz seiner Krankheit nie den Glauben und die Liebe zu den Menschen in seiner Nähe verlor. Sein früher Tod hinterlässt eine große Lücke sowohl im Leben seiner Kinder als auch in dem seiner Angehörigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2015

Anzeige Anzeige

Imago Kelly Clarkson mit ihrem Ex Brandon Blackstock und den gemeinsamen Kindern, 2019