Eifersucht: Romina Palm hatte Angst vor Snapchat-Nacktfotos

In der ersten Folge von Romina Palm (26) und Christian Wolfs (30) neuem Podcast "Die Schöne und der Wolf" sprechen die beiden Influencer offen über ihre Beziehung – und auch über das Thema Eifersucht. Romina lobt ihre "respektvolle" Beziehung, merkt jedoch an, dass eine Sache sie nach der Geburt Unsicherheit spüren ließ. Sie erzählt, Christian habe in einem Gespräch ganz beiläufig erwähnt, dass er sich Snapchat runterladen möchte. Für das Model gingen in dem Moment alle Alarmglocken an. "Für mich war Snapchat die reinste Fremdgehplattform. Man schickt sich da Nacktbilder, heiße Texte…", erklärt sie ihre Sorge und führt weiter aus: "Ich habe in der Vergangenheit mit einem Exfreund schlechte Erfahrungen damit gemacht. Deswegen war ich sofort misstrauisch."

Christian hingegen fand für Rominas Reaktion wenig Verständnis. Er habe die App nur für Geschäftliches nutzen wollen und plante nicht einmal, seine Handynummer zu hinterlegen, damit ihn niemand von seinen Kontakten dort finden kann. "Christian hatte sein Handy offen liegen – ich schwöre, ich bin noch nie an sein Handy gegangen – aber in dem Moment war es da. Hazel hat geschrien, ich war gestresst… Und dann sehe ich auf seinem Handy eine Benachrichtigung", schildert Romina und gibt zu, dass die Neugier sie in diesem Moment gepackt hatte. Die 26-Jährige fand jedoch nichts, außer der Mitteilung, dass kein Geringerer als Dieter Bohlen (71) die App nutze. Christian fügt hinzu, er habe die App zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genutzt und winkt ab: "Aber Romina war schon komplett im Eifersuchtsfilm."

Mit dieser Anekdote und weiteren Details gewähren Romina und Christian ihren Fans durch ihren Podcast nun einen besonders tiefen Einblick in ihre Beziehung. Das Projekt kam für viele überraschend – erst gestern kündigten die jungen Eltern auf Instagram an, dass noch am selben Tag die erste Folge erscheinen würde. "Für die Leute, die gar keinen Bock auf uns haben, gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten: Es gibt einen weiteren irrelevanten Influencer-Podcast", schrieb Romina dazu und betonte, es werde allerdings nicht um Themen wie Ernährung und Abnehmen gehen – typische Themen für Christians Content im Netz.

IMAGO / Gartner Romina Palm, Influencerin

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Influencer