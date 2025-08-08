Betrog Prinz Andrew Ex-Frau Sarah Ferguson mit zwölf Frauen?

In einer neuen Biografie von Andrew Lownie, die in Kürze erscheinen soll, werden schwere Vorwürfe gegen Prinz Andrew (65) erhoben. Der ehemalige Fahrer des heute 65-Jährigen behauptet laut Us Weekly, der Herzog von York habe im ersten Jahr seiner Ehe mit Sarah Ferguson (65) mehr als ein Dutzend Affären gehabt. Die damalige Herzogin von York soll laut dem Buch davon erfahren haben und sei darüber verzweifelt gewesen. Es wurde auch berichtet, dass Andrew oft während seines Heimaturlaubs nicht nach Hause kam. Sarah und Andrew heirateten 1986 und ließen sich 1996 scheiden, blieben jedoch nach der Trennung in engem Kontakt.

Laut der Biografie sollen die Auseinandersetzungen zwischen den beiden oft heftig gewesen sein. Sarah habe sich über Andrews Lebensstil und seine mangelnde Initiative im Alltag beschwert. Eine von Andrew beschriebene Anekdote stellt ihn als extrem wenig engagiert im häuslichen Bereich dar: Er favorisierte es, Golf im Fernsehen zu schauen, während sein Essen vor ihn gestellt wurde, das er wortlos verzehrte. Sarah habe sich sogar an Queen Elizabeth II. (†96) gewandt, um Rat oder Unterstützung zu suchen, jedoch offenbar ohne Erfolg. Die Schwierigkeiten führten zu weiteren Spannungen innerhalb der Ehe, und Gerüchte über gegenseitige Affären machten die Runde.

Dennoch wird immer wieder betont, dass die Verbindung des ehemaligen Paares eine besondere bleibt. Sarah äußerte in einem Interview mit Sunday Times, dass sie Andrew weiterhin für seine Herzlichkeit schätze. In der Vergangenheit beschrieb sie ihren Hochzeitstag als den schönsten ihres Lebens, und auch heute noch unterstützen sich die beiden gegenseitig. Trotz ihrer turbulenten Ehejahre und den vielen Krisen fand das Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, nach der Trennung wieder zueinander – zumindest auf freundschaftlicher Basis. Sarah selbst hat in der Öffentlichkeit oft ihre Offenheit und beeindruckende Stärke gezeigt, auch in schwierigen Momenten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Andrew und Sarah Ferguson

ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson beim Gottesdienst für König Konstantin