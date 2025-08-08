Jennifer Hudson möchte, dass ihr 16-jähriger Sohn arbeitet

Jennifer Hudson (43) hat große Pläne für ihren Sohn David Otunga Jr. (15), der am 10. August seinen 16. Geburtstag feiert. Die Sängerin und Schauspielerin, die David mit ihrem Ex-Verlobten David Otunga (45) hat, erklärte nun, dass es für ihren Sohn an der Zeit sei, seine erste Arbeitsstelle zu finden. In einem Interview mit der Zeitschrift People verriet sie: "Ich habe hart für alles gearbeitet, was ich habe, und so soll auch er lernen, seinen Beitrag zu leisten." Mit Stolz berichtet sie, wie viel ihr Sohn gewachsen sei, sodass Fremde ihn manchmal für einen Erwachsenen halten.

Neben seiner beeindruckenden Größe, die ihn auf dem Basketballfeld hervorstechen lässt, ist David auch musikalisch interessiert, wie seine berühmte Mutter voller Stolz berichtete. Diesen Sommer verbringen die beiden gemeinsam damit, den Interessen des Teenagers nachzugehen: Besuche von Basketballspielen und Konzerten stehen an erster Stelle. Für Jennifer, die sich selbst scherzhaft als "Basketball-Mama" bezeichnet, ist es wegen seines anstehenden Juniorjahrs in der High School besonders wichtig, dass sie diese Zeit miteinander genießen.

David hat sich bereits an verschiedenen kreativen Projekten seiner Mutter beteiligt. Die Schauspielerin verriet in der Vergangenheit gegenüber People, wie eng die Bindung der beiden ist und dass er sie sogar bei der Namensfindung für ihr Weihnachtsalbum "The Gift of Love" unterstützt habe. Während sowohl Karriere als auch persönliche Projekte der Künstlerin florieren, bleibt eines unverändert: ihre Rolle als engagierte Mutter, die ihrem Sohn den Weg in eine selbstständige Zukunft weisen möchte.

Imago Jennifer Hudson mit ihrem Sohn David Otunga Jr., 2025

Getty Images David Otunga, David Otunga Jr. und Jennifer Hudson im Dezember 2016

Getty Images Jennifer Hudson, Schauspielerin