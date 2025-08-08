Menendez-Brüder scheitern mit Antrag auf ein neues Verfahren

Die Menendez-Brüder, Erik (54) und Lyle (57), kämpfen weiterhin darum, nach über 30 Jahren im Gefängnis ein neues Verfahren zu erhalten. Doch die Staatsanwaltschaft von Los Angeles zeigt sich laut TMZ wenig beeindruckt von den neuen Beweisen. Dazu zählen ein angeblicher Brief von Erik aus dem Jahr 1988 und eine Erklärung des ehemaligen Menudo-Mitglieds Roy Rosselló, die beide auf sexuellen Missbrauch durch ihren Vater hinweisen sollen. Laut einer jüngst eingereichten 132-seitigen Antwort der Anklage erfüllen diese Unterlagen nicht die Voraussetzungen für einen neuen Prozess. Der Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman beschreibt das Gesuch als "Hail Mary"-Versuch, da die ursprüngliche Verurteilung auf eindeutiger Planung und Vorsatz beruhe.

Trotz aller neuen Hinweise: Die Jury glaubte den Brüdern schon im ersten Prozess nicht – ihr Selbstverteidigungsanspruch wurde abgelehnt, und auch alle Berufungen scheiterten bislang. Die Staatsanwaltschaft bleibt auch weiterhin hart und betont, dass weder der alte Brief noch Roy Rossellós Aussage wirklich neu oder gar gewichtig genug seien, um das Urteil zu kippen. Doch es bleibt spannend: Eine anstehende Bewährungssitzung könnte jetzt alles verändern! Und nicht nur das – auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hätte per Gnadenerlass die Macht, das Schicksal der Menendez-Brüder neu zu schreiben.

Während dieser juristische Kampf weitergeht, kehrte Erik nach einer Operation wegen Nierensteinen vor Kurzem wieder ins Gefängnis zurück. Zwar steht ihm ein weiterer Eingriff bevor, doch momentan wird er als stabil beschrieben. Die Brüder, die ihre Strafe wegen des Mordes an ihren Eltern absitzen, warten nun gespannt auf den nächsten Schritt in einem langjährigen und komplexen Rechtsstreit. Für Erik und Lyle könnte der August ein entscheidender Monat werden, lange nach den tragischen und umstrittenen Ereignissen von 1989, die ihr Leben für immer veränderten.

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Dezember 1992

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Jahr 1995

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

