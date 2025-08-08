Schwanger? Katja Krasavice irritiert die Fans mit neuem Clip

Katja Krasavice (28) hat ihre Fans auf Instagram mit einem rätselhaften Video in Aufregung versetzt. In dem kurzen Clip streicht sich die Sängerin über ihren deutlich gewölbten, nackten Bauch, der wie ein Babybauch aussieht. Dazu schrieb sie: "Deswegen kam so lange nichts von mir." Diese mysteriösen Worte ließen die Gerüchteküche brodeln: Erwartet Katja tatsächlich Nachwuchs? Ihre Fans zeigten sich gespalten. Einige gratulierten ihr begeistert zu einem möglichen Baby, andere hingegen äußerten sich skeptisch.

Fans nehmen die Nachricht sehr unterschiedlich auf. Während Gratulationen wie "Herzlichen Glückwunsch, das freut mich total für dich!" zu lesen sind, mischen sich unter die Kommentare ebenso verwunderte Stimmen. "Häää, bin auch verwirrt! Hast du nicht gesagt 'no kids'?" schreibt ein Nutzer. Ein anderer merkt mit Humor an: "Das nimmt niemand ernst." Ob Katja tatsächlich schwanger ist oder es sich bei dem Video lediglich um einen Scherz handelt, bleibt unklar.

Erst vor Kurzem hatte die Rapperin deutlich gemacht, dass Kinder für sie nicht infrage kommen. Die 28-Jährige gab offen zu, dass sie sich nicht vorstellen könne, ein Baby neun Monate auszutragen. Ihre Aussagen sorgten damals bereits für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Ob Katja jetzt ihre Meinung geändert hat oder ihre Fans mit dem Video lediglich hinters Licht führen möchte, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Doch mit ihrem Hang zu provokanten Aktionen dürfte sie genau wissen, wie man die Aufmerksamkeit auf sich lenkt.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, August 2025

Getty Images Katja Krasavice im November 2023

Timm, Michael / ActionPress Katja Krasavice, Musikerin