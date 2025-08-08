Brooke Hogan kehrt nach Hulks Tod mit neuem Album zurück

Brooke Hogan (37) hat sich nach dem Tod ihres Vaters, Wrestling-Ikone Hulk Hogan (†71), dazu entschlossen, ihre Karriere in der Musikbranche wieder aufzunehmen. Ihr Vater verstarb am 24. Juli an einem Herzinfarkt in seinem Zuhause in Florida. Kurz darauf soll Brooke laut TMZ den Kontakt zu ihrem Ex-Freund Yannique Barker gesucht haben, einem Musikproduzenten und Sohn des Gründers von SoBe Entertainment. Yannique, der einst unter dem Künstlernamen Stack$ bekannt war, war nicht nur Brookes früherer Partner, sondern auch ein langjähriger Weggefährte in ihrer musikalischen Laufbahn. Mit seiner Unterstützung will die Sängerin ein fast fertiggestelltes Album endlich zu Ende bringen und noch in diesem Jahr veröffentlichen.

Ihr Comeback dürfte vor allem bei langjährigen Fans Begeisterung auslösen, denn Brookes letztes Album stammt aus dem Jahr 2009. Seither hat sie kaum neue Musik produziert, doch durch eine plötzliche Wiederbelebung ihres Songs "About Us" auf TikTok erfuhr ihr musikalisches Schaffen jüngst unerwartete Aufmerksamkeit. Brooke war einst bei SoBe Entertainment unter Vertrag und hat das Label kürzlich wieder als ihre berufliche Heimat gewählt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit Yannique zusammenarbeitet: Bereits bei ihrem zweiten Album "The Redemption" war er als Produzent tätig und wirkte auch an ihrer Single "Falling" mit.

Trotz familiärer Spannungen, über die Brooke offen sprach, betonte sie nach dem Tod ihres Vaters, dass die beiden ein besonderes, stilles Band teilten. Sie soll sich in einem letzten Gespräch von ihm mit einem "Ich liebe dich" verabschiedet haben, was sie als wichtigen Moment empfindet. Bereits im Vorjahr hatte Brooke entschieden, sich aus dem Testament ihres Vaters streichen zu lassen, da sie Menschen aus seinem Umfeld misstraute. Sie zieht es vor, mögliche rechtliche Streitigkeiten zu umgehen und konzentriert sich stattdessen auf ihre berufliche Zukunft und ihre Musik.

Getty Images Brooke Hogan, April 2017

Getty Images Hulk und Brooke Hogan, 2007

Instagram / mizzhogan Brooke Hogan, Tochter von Hulk Hogan