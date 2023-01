Wie süß: Andie MacDowell ist zum ersten Mal Oma geworden

Andie MacDowell (64) hat süße Neuigkeiten mitzuteilen. Die Schauspielerin rockt seit dem vergangenen Jahr eine neue Haarfarbe: Sie trägt ihren Lockenkopf nun ganz natürlich grau – und überzeugte damit auch auf der Paris Fashion Week. Andie zeigte der Welt voller Stolz, wie wohl sie sich mit ihrer ergrauten Lockenpracht fühlt. Im Juni hatte sie allerdings noch einen anderen Grund, um stolz zu sein: Ihr Sohn Justin und seine Partnerin Nicolette erwarteten ihr erstes gemeinsames Baby. Nun war es so weit: Andie kann endlich in ihre Rolle als Oma schlüpfen.

Die 64-jährige "Maid"-Darstellerin schwärmte am Dienstag in der TV-Sendung "The Today Show" von dem kleinen Familienzuwachs. "Ich habe gerade Weihnachten mit ihr verbracht. Ich hatte noch nie jemanden, der mir so in die Seele gesehen hat. Es war definitiv eine Verbindung von Seele zu Seele", erzählte Andie mit einem Lächeln auf den Lippen.

Auf die Frage, wie die Schauspielerin als Großelternteil genannt werden möchte, antwortete sie: "Ich habe mich noch nicht entschieden, sie kann noch nicht sprechen. Ich werde ihr Zeit lassen. Ich denke an Nana oder Grandma." Doch einen Namen schließt die 64-Jährige aus: "Nicht Oma. Aber es liegt an ihr."

Getty Images Andie MacDowell, Schauspielerin

Getty Images Andie MacDowell in Cannes, Juli 2021

Getty Images Andie MacDowell, Schauspielerin

