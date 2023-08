Taylor Swift und Co.: Starauflauf bei Jack Antonoffs Trauung

Zu diesem Anlass machten sich alle richtig schick! Am Samstag gaben sich Jack Antonoff (39) und Margaret Qualley (28) in New Jersey das Jawort. Zu der romantischen Zeremonie in Beach Haven kamen aber nicht nur Freunde und Familie – auch diverse hochkarätige Promis waren anwesend! Unter anderem warfen sich Taylor Swift (33) und Zoe Kravitz (34) für Jacks Hochzeit in Schale...

Auf den Fotos von dem großen Tag des Bleachers-Sängers tummeln sich nur so die Promis. Allen voran Jacks gute Freundin und Musik-Kollegin Taylor! In einem hellblauen Spitzenkleid und glitzernden High Heels zog sie die Blicke auf sich. An ihrer Seite eingehakt hat sich Zoe, die in einem schwarzen schulterfreien Kleid und passender Sonnenbrille neben ihrem Freund Channing Tatum (43) stolziert.

Auch Lana Del Rey (38) war zu der Promi-Hochzeit eingeladen. Ihr kurzes Blümchenkleid mit Schlappen hat sie offenbar dem Ort der Hochzeit angepasst. Margarets Mutter Andie MacDowell (65) durfte an diesem großen Tag natürlich auch nicht fehlen: Die Schauspielerin flashte in einem blauen langen Kleid mit Palmenmotiv und trug ihre graue Lockenpracht offen.

T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff bei ihrer Hochzeit

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift, Zoe Kravitz und Channing Tatum auf Jack Antonoffs Hochzeit

T.JACKSON / BACKGRID Lana Del Rey auf Jack Antonoff und Margaret Qualleys Hochzeit

T.JACKSON / BACKGRID Andie MacDowell auf der Hochzeit von ihrer Tochter Margaret Qualley

