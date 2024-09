Die Familie wächst: Andie MacDowell wird erneut Großmutter

Diese erfreulichen Neuigkeiten dürften die "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Bekanntheit Andie MacDowell (66) ganz besonders freuen: Ihre Tochter Rainey Qualley (34) und deren Partner Anthony John Wilson erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündete Rainey mit einem Beitrag auf Instagram. "So werden Babys gemacht", schreibt die Schauspielerin zu einer Bilderreihe, in der sie ihren deutlich erkennbaren Babybauch in einem engen Jumpsuit gekonnt in Szene setzt.

Raineys Follower sind wegen der überraschenden Ankündigung völlig aus dem Häuschen und bringen ihre Freude in der Kommentarspalte zum Ausdruck. Neben zahlreichen Gratulationen an die werdenden Eltern nimmt ein Nutzer sogar die zweifache Oma in spe in seinen Kommentar mit auf und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, dass das Baby mit den besten Eltern und Oma Andie aufwachsen wird – was will man mehr."

Im vergangenen Jahr schenkte Andies Sohn Justin der 66-Jährigen ihr erstes Enkelkind. Bei einem Auftritt in der Sendung "The Today Show" kam die "Maid"-Darstellerin aus dem Schwärmen über den kleinen Spross gar nicht mehr heraus. "Ich habe gerade Weihnachten mit ihr verbracht", berichtete sie und fügte hinzu: "Ich hatte noch nie jemanden, der mir so in die Seele gesehen hat. Es war definitiv eine Verbindung von Seele zu Seele."

Instagram / rainsford Andie MacDowells Tochter Rainey Qualley im September 2024

Getty Images Andie MacDowell und ihr Sohn Justin Qualley, März 2020

