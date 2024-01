Wow! Andie MacDowell begeistert in glitzerndem Abendkleid

Sie überrascht mit ihrem Auftritt! Andie MacDowell (65) ist eine bekannte US-amerikanische Schauspielerin und stand zuletzt in der Serie "The Way Home" neben Chyler Leigh (41) vor der Kamera. Im Januar dieses Jahres startet die zweite Staffel des Streifens und anlässlich ihrer Premiere legt das ehemalige Model einen Auftritt hin, bei dem vor allem eines heraussticht: Andies elegantes Abendkleid ist ein echter Hingucker!

Auf dem Event trägt sie nämlich eine bodenlange, grau-silberne Robe. Und eine Besonderheit fällt hierbei ins Auge: Ihr Kleid glitzert von oben bis unten wie unzählige kleine Sterne am Nachthimmel. Um nicht von diesem Blickfang abzulenken, hat die "Footloose"-Darstellerin keinen Schmuck angelegt und trägt ihr silbernes Haar in einer eleganten Hochsteckfrisur.

Dass Andie für ihre natürliche Haarfarbe dabei zunächst nicht immer Zuspruch bekam, hatte sie bereits in der Vergangenheit verraten. Während der Pandemie hörte die 65-Jährige nämlich damit auf, sich die Haare nachzufärben. Dies gefiel ihren Managern allerdings gar nicht, woraufhin die Schauspielerin entgegnete: "Ich glaube, ihr liegt falsch und ich werde damit noch kraftvoller sein, weil es zeigt, an welchem Punkt ich stehe!"

Getty Images Andie MacDowell und Chyler Leigh, Schauspielerinnen

Getty Images Andie MacDowell, Schauspielerin

Getty Images Andie MacDowell in Cannes, Juli 2021

