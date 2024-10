So ähnlich sehen sich Andie MacDowell und Tochter Margaret

Margaret Qualley (29) ist die jüngste Tochter von Andie MacDowell (66). Wie ihre Mutter ist auch sie eine talentierte Schauspielerin. Doch nicht nur das: Sie scheint außerdem ihr gutes Aussehen von der "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Darstellerin geerbt zu haben. Die verblüffende Ähnlichkeit der beiden Frauen fiel besonders bei der Promotion von Margarets neuem Streifen "The Substance" auf: Beim diesjährigen Cannes Film Festival trug der Promispross seine Haare zwar kürzer als seine Mama, seine Lockenpracht ließ ihn jedoch wie die jüngere Version von Andie erscheinen.

Darüber hinaus verbindet das Mutter-Tochter-Duo auch eine enge Bindung, wie die 29-Jährige in einem Interview mit The Times verriet. Besonders bei ihrer Entscheidung, in Andies Fußstapfen in der Filmbranche zu treten, konnte Margaret auf ihre Unterstützung zählen. "Sie gab mir die Freiheit zu tun, was ich wollte", erzählte sie und ergänzte: "Sie war wirklich unvoreingenommen, was meine Entscheidungen anging." Im Jahr 2021 durften die zwei auch beweisen, wie gut sie vor der Kamera harmonieren: Sie drehten gemeinsam für die Serie "Maid", in der sie Mutter und Tochter spielten.

Neben Margaret hat Andie zwei weitere Kids: Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Paul Qualley bekam sie noch Tochter Rainey (34) und Sohn Justin. Letzterer machte die 66-Jährige vergangenes Jahr erstmals zur Großmutter – und wie ihr mittleres Kind kürzlich verkündete, wird sie zum zweiten Mal Oma! Rainey und ihr Partner John Wilson erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ob der "Maid"-Star ihr auch bald ein Enkelkind schenkt? Margaret heiratete im August 2023 nämlich Taylor Swifts (34) besten Freund und Musikproduzent Jack Antonoff (40).

Getty Images Margaret Qualley im September 2024

Getty Images Andie MacDowell und ihre Töchter Rainey Qualley und Margaret Qualley im März 2020

