Andie MacDowells Tochter Rainey ist erstmals Mama geworden

Was sind das für wundervolle Nachrichten: Rainey Qualley (34) durfte vor einer Woche ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Erst jetzt erzählt die frischgebackene Mama auch ihren Fans davon: Auf Instagram teilt sie einige kunstvolle Fotos des kleinen Sprösslings. Dabei hält die Musikerin einige intime Momente zwischen ihr und ihrem Kind fest – so zeigt ein Bild die Tochter von Andie MacDowell (66) zum Beispiel beim Stillen. Genaueres gibt sie nicht bekannt, nur den Geburtstag und die genaue Uhrzeit schreibt sie dazu: 10. Dezember 2024, 2:21 Uhr am Morgen.

Auch der Vater des kleinen Babys, Anthony Wilson, zeigt sich sichtlich glücklich und teilt die Schnappschüsse seiner Partnerin in seiner Story auf derselben Social-Media-Plattform. Dazu schreibt er total gerührt: "Alles, was mir etwas bedeutet, ist in diesem Foto." Der Promi-Spross ist das erste Kind von Rainey und Anthony. Viel ist über die Beziehung des Filmemachers und der Sängerin allerdings nicht bekannt, weswegen es die Fans umso mehr freut, dass sie einen kleinen Blick auf das Baby gewähren. "Ich freue mich so für euch! Herzlichen Glückwunsch", schrieben viele Fans zu dem Bild.

Erst im September gaben Rainey und Anthony bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Damals teilten sie einen lustigen Schnappschuss von Rainey vor dem italienischen Turm von Pisa im Netz – darauf trug sie einen engen Jumpsuit, der ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. "So werden Babys gemacht", schrieb sie dazu und guckte mit fast schon trotzigem Gesicht in die Kamera, während auf ihrer Nase eine große Sonnenbrille prangte.

Getty Images Rainey Qualley im Februar 2020

Instagram / rainsford Andie MacDowells Tochter Rainey Qualley im September 2024

