Hollywood auf dem Laufsteg: Stars brillieren bei Fashionshow

Hier strahlen nicht nur Topmodels auf dem Laufsteg. Aktuell findet in Paris die Fashion Week statt und auch der Kosmetikhersteller L'Oréal ist mit von der Partie. Bei der "Le Défilé L'Oréal" laufen aber nicht nur die Models über den Laufsteg, sondern auch Stars aus Hollywood. So präsentierte sich zum Beispiel 2021 Camila Cabello (26) – und 2023 laufen wieder jede Menge Stars auf dem Catwalk.

Allen voran stahl die Grande Dame Hollywoods, Helen Mirren (78), den jungen Stars die Show. Mit toupierten Haaren und einem stolzen Lächeln stolzierte die Schauspielerin selbstbewusst über den Laufsteg. An ihrer Seite, mit blonder Mähne und nicht minder selbstbewusst, schritt der Hollywood-Nachwuchs Elle Fanning (25). Genauso beeindruckend ist der Auftritt der US-Schauspielerin Andie MacDowell (65) – sie lief den Catwalk gekonnt in einem sexy Lackleder-Outfit ab. Für einen herzerwärmenden Moment sorgte Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau (53): Er präsentierte sich mit seiner Tochter Safina im Arm. Zu ihnen gesellten sich Eva Longoria (48) und auch in diesem Jahr wieder Popstar Camila.

Zwischen den Stars aus Hollywood zeigten sich aber auch die Models gewohnt professionell. So brillierte unter anderem Kendall Jenner (27) in einer langen silberfarbenen Glitzerrobe. Neben ihr rockte aber auch ein deutsches Topmodel die Show am Eiffelturm: Rebecca Mir (31) lief in einem asymmetrischen Einteiler für die Zuschauer.

Getty Images Elle Fanning und Helen Mirren bei der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Nikolaj Coster-Waldau und seine Tochter Safina

Getty Images Eva Longoria bei der "Le Défilé L'Oréal Paris"

Getty Images Camila Cabello, 2023

Getty Images Kendall Jenner bei der "Le Défilé L'Oréal Paris"-Show am Eiffelturm, 2023

Getty Images Rebecca Mir , deutsches Model

