Zigaretten und Co.: Diese Regeln gelten im Dschungelcamp!

Auch in diesem Jahr herrschen im Dschungelcamp wieder strikte Regeln! Schon am Freitagabend geht das kultige Reality-TV-Format in die 16. Runde und verspricht mit Promis wie Germany's next Topmodel-Bekanntheit Tessa Bergmeier (33), TV-Casanova Gigi Birofio und Designerin Claudia Effenberg (57) eine Menge Drama und Unterhaltung. Doch in der Show können die Kandidaten längst nicht tun und lassen, was sie wollen. Das sind die Regeln fürs Dschungelcamp 2023!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde das aktuelle Regelwerk veröffentlicht. Unter anderem müssen die Raucher ihre Zigaretten ausnahmslos im Lagerfeuer entsorgen, um einen Buschbrand zu vermeiden. Abfälle wiederum haben nichts im Feuer zu suchen und müssen in den Mülleimer. Die Grundnahrung für die Teilnehmer besteht wie gewohnt aus Reis und Bohnen. Weiteres Essen kann in den Prüfungen erspielt werden, muss dann aber direkt verwertet und darf nicht gelagert werden. Niemals aber dürfen Früchte, Pilze oder Tiere des Dschungels verspeist werden. Einiges davon ist giftig oder steht unter Naturschutz. Die Regeln für die Prüfungen sind wie gehabt.

Außerdem dürfen sich die Promis auch in diesem Jahr wieder nur innerhalb der gekennzeichneten Grenzen bewegen und den Bereich nur für Schatzsuchen, Prüfungen und Co. verlassen. Auch die Wege zum Fluss und zur Dusche dürfen nur zu zweit eingeschlagen werden. Bei Einbruch der Dunkelheit wiederum haben die Kandidaten im Camp-Zentrum zu bleiben und zwei davon müssen Nachtwache am Lagerfeuer halten. Auch bei der Toilette gelten Regeln: Es darf kein Wasser hineingeschüttet werden, sondern Sägespäne müssen aufgeschüttet werden. Das Ganze muss jeden Tag von den Stars gereinigt und der Auffangbehälter ausgetauscht werden.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler, Filip Pavlovic und Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

Anzeige

RTL / Stefan Menne Sonja Zietlow, Daniel Hartwich, Eric Stehfest, Filip Pavlovic und Manuel Flickinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de