Fan-Voting: So kommt Jan Köppen als Dschungel-Moderator an!

Ist Jan Köppen (39) Daniel Hartwichs (44) Fußstapfen würdig? Nachdem Daniel vergangenes Jahr zurückgetreten ist, führt nun Köppi an Sonja Zietlows (54) Seite durch das Dschungelcamp. Als bekannt wurde, dass der Take Me Out-Star das beliebte Reality-TV-Format übernehmen würde, fielen die ersten Reaktionen gemischt aus: Hat er wirklich genug Schneid und Humor für diesen Job? Nach seinem Dschungel-Debüt haben die Promiflash-Leser jetzt abgestimmt – und es gibt ein ziemlich eindeutiges Ergebnis!

Auf die Frage, wie Jan sich als Moderator geschlagen hat, haben insgesamt 2.644 Dschungel-Fans geantwortet (Stand: 14. Januar, 18 Uhr). Die Mehrheit von 71,2 Prozent (1.882 Votes) sagt: Köppi macht das prima! Offenbar sind seine Sprüche und seine lockere Art gut bei den Zuschauern angekommen. Die restlichen 28,8 Prozent meinen jedoch: Der 39-Jährige hat keinen guten Job gemacht. Mal sehen, wie sich dieses Meinungsbild im Laufe der Show noch entwickeln wird...

Jan ist jedenfalls total dankbar für diese Chance: "So, Tag eins ist geschafft – wobei geschafft das falsche Wort ist... Das klingt so sehr nach Arbeit und ich bin gerade sehr beseelt und dankbar, dass ich das machen darf", schwärmte er nach seiner ersten Moderation auf Instagram. "Es macht jetzt schon unfassbar Spaß und ich freue mich auf die nächsten Wochen."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Dr. Bob und Jan Köppen für das Dschungelcamp 2023

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

RTL Jan Köppen, 2023

