Zurück ins TV: Simone Lugner liebäugelt mit Dschungelcamp

Simone Lugner könnte bald ein Abenteuer im Dschungelcamp wagen! Die Witwe von Richard Lugner (†91) hat in einem Interview mit der Bild angedeutet, über ein mögliches Angebot für die RTL-Show nachdenken zu wollen. "Ich würde auf alle Fälle mal darüber nachdenken, wenn ich ein Angebot bekommen würde", so die ehemalige Reality-TV-Darstellerin. Trotz ihrer Skepsis gegenüber Trash-TV zeigt sich Simone optimistisch, ein solches Format gut meistern zu können. Ob sie damit in die Fußstapfen von Mausi Lugner tritt, bleibt abzuwarten. Konkrete Pläne sind noch nicht bekannt, doch mit dieser Aussage bringt sie sich ins Gespräch für die nächste Staffel.

Während ihre Fernsehzukunft noch in den Sternen steht, verfolgt Simone ebenfalls große berufliche Ziele abseits der Showbranche. Die ehemalige stellvertretende Filialleiterin, die bereits Erfahrungen im unternehmerischen Bereich gesammelt hat, möchte ein unabhängiges und selbstbestimmtes Berufsleben führen. Besonders reizvoll fände sie eine Führungsposition in einem Handels- oder Dienstleistungsunternehmen. Eine Karriere als selbstständige Eigentümerin, ähnlich wie ihr verstorbener Ehemann, ist ebenfalls eine Überlegung, jedoch sei dies laut ihrer Aussage risikobehaftet und schwierig. Unterstützung erlebt Simone auch von "Mr. Ferrari" Heribert Kasper, der durch sein Netzwerk bei der Jobsuche hilft.

Die vergangenen Jahre waren für Simone Lugner von Veränderungen geprägt. Nach dem Tod ihres Mannes Richard im August letzten Jahres strebt sie nun eine neue Richtung an – sowohl privat als auch beruflich. Ihr geplanter Einstieg in die Lugner City scheiterte, als sie kurz nach Richards Tod gekündigt wurde. Doch diese Rückschläge scheinen Simone nicht aus der Bahn geworfen zu haben. Mit klaren Visionen und ihrem Wunsch nach Eigenständigkeit versucht die ehemalige TV-Darstellerin, sowohl im Berufsleben als auch im Rampenlicht wieder Fuß zu fassen. Ob dies im Dschungelcamp oder an einem Schreibtisch geschieht, bleibt spannend.

IMAGO / K.Piles Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

IMAGO / SKATA Simone und Richard Lugner 2021

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

