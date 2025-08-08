Entzug erfolgreich beendet: Nico Legat ist wieder zu Hause

Nico Legat (27) ist wieder zurück im Alltag! Nach drei Monaten in einer Klinik hat der Reality-TV-Star seine Therapie erfolgreich abgeschlossen und konnte am vergangenen Montag endgültig nach Hause zurückkehren. Am besagten Morgen ließ er seine Instagram-Fans daran teilhaben, dass er seine letzten Besorgungen erledigte, bevor sein Vater ihn abholen sollte. "Die Nacht war ein bisschen kurz – aber ist egal, ich bin extrem gut gelaunt", sagte er voller Vorfreude in seine Kamera. Zu Hause angekommen, überraschten ihn seine Eltern mit einer liebevollen Geste: Auf ihn warteten ein gemachtes Bett und ein Päckchen mit einer herzerwärmenden Botschaft.

Im kleinen Geschenk, das seine Eltern vorbereitet hatten, steckte mehr als nur eine Überraschung – es war eine klare Botschaft der Unterstützung und des Stolzes. Auf dem Päckchen prangte: "Willkommen zu Hause, willkommen im Leben! Wir sind stolz auf dich! Dein Papa und Mama." Nico bedankte sich sichtlich gerührt via Instagram Story bei den beiden: "Danke, danke, Mama und Papa", sagte er glücklich. Der Sohn von Thorsten Legat (56) scheint nach den turbulenten letzten Monaten wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren und strahlt dabei eine neue Energie aus, die er nun in seinen Alltag mitnimmt.

Die Teilnahme an der Therapie war für Nico ein bedeutender Schritt, um stets besser für sich selbst zu sorgen. Während die letzten Monate von Einsicht und Veränderung geprägt waren, machte er seine persönliche Reise auch offen für seine Fans zugänglich. Dieser Mut zur Transparenz mag auch von der engen Bindung an seine Familie herrühren. Besonders sein Vater Thorsten, bekannt aus der Fußball- und TV-Welt, hatte immer wieder betont, wie wichtig der Zusammenhalt in ihrer Familie sei. Nico scheint diesen Rückhalt intensiv zu spüren und nun voller Dankbarkeit und positiver Aussichten in die Zukunft zu blicken.

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat, Mai 2025

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

