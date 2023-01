Mit Video: Jeremy Renner meldet sich aus dem Krankenhaus

Jeremy Renner (52) gibt ein Update aus dem Krankenhaus! Zum Jahresbeginn kam der Schauspieler auf die Intensivstation, nachdem er bei einem Sturm von einem Schneepflug verletzt wurde – und musste sofort operiert werden. Kurz danach meldete sich der Marvel-Star bei seinen Fans mit einem Foto, auf dem er sichtlich angeschlagen wirkte. Nun teilte er Videos aus dem Krankenhaus – offensichtlich kurz vor einer wichtigen Untersuchung!

In seiner Instagram-Story gewährte der 52-Jährige seinen Fans einen Einblick in seinen Alltag im Krankenhaus. In dem Clip ist zu sehen, wie er im Krankenbett liegend von einem Arzt zur Untersuchung gerollt wird. Anscheinend handelt es sich dabei um eine Röntgenuntersuchung, da in dem Video Hightech-Bildgebungsgeräte zu sehen sind. "Ich wünsche euch allen eine ganz besondere Nacht", schrieb er zu dem Beitrag.

Eine Quelle offenbarte gegenüber People, dass der Hollywoodstar überwältigt von all der Liebe und Unterstützung sei, die er seit seinem Unfall erhält. Das helfe dem Avengers-Darsteller sehr, auch wenn er noch "einen langen Weg der Genesung" vor sich habe.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner nach seinem Unfall

Getty Images Jeremy Renner, Filmstar

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Schwester und seiner Mama

