Jeremy Renner war nach seinem Horrorunfall praktisch tot

Am Neujahrstag vor zwei Jahren war Jeremy Renner (54) tot – zumindest zeitweise. Der Hollywood-Star, international bekannt aus der "Avengers"-Reihe, spricht erstmals in seinem neuen Buch My Next Breath schonungslos offen darüber, wie er am 1. Januar 2023 in Reno, Nevada, beim Versuch, seinen Neffen vor einem Unfall zu retten, beinahe sein Leben verlor. Während er dem damals 27-jährigen Alex helfen wollte, wurde Jeremy von einem 6.350 Kilo schweren Schneepflug überrollt. "Ich weiß, dass ich gestorben bin... Als die Sanitäter eintrafen, stellten sie fest, dass mein Herz bei 18 Schlägen pro Minute stehen geblieben war, und bei 18 Schlägen pro Minute ist man im Grunde tot", schildert der Schauspieler in seinem bewegenden Bericht, der am Dienstag, 29. April, im Verlag Flatiron Books erscheint. "Sechs verdammte Räder, sechsundsiebzig Stahlschilder, 6.350-Kilo-Maschine, alles gegen einen menschlichen Körper", schreibt er. "Ich höre alle Knochen knacken..."

Die Liste der Verletzungen liest sich wie ein Albtraum: über 30 gebrochene Knochen, darunter 14 gebrochene Rippen, ein gebrochener Oberschenkel, ein durchtrenntes Leberstück, ein punktierter Lungenflügel sowie ein nahezu zerstörtes Gesicht mit herausgesprungenem Augapfel. Jeremy beschreibt in seinem Werk nicht nur die Qualen in den Minuten nach dem Unfall, sondern auch die Todesangst im Kampf gegen die eisige Kälte und die Sorge, im Schock zu erfrieren, bevor Hilfe eintrifft: Als er im Schnee lag, "ahnte ich noch nicht, was für ein heilloses Durcheinander in meinem Körper herrschte." Obwohl er sich mehrfach Operationen unterziehen musste und zunächst sogar an seine Familie schrieb, dass er im Falle eines Lebens an Maschinen nicht weitermachen wolle, gab der Schauspieler nie auf. Bereits Mitte Januar wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und begann mit einem beeindruckenden Rehabilitationsprogramm, das er bis heute fortsetzt: "Alles war fixiert", erinnert sich Jeremy, "mein Körper war voller Titan, Quetschungen und Klammern."

Bereits im Vorfeld der Buchveröffentlichung hatte Jeremy, der erst mit 37 seinen Durchbruch als Schauspieler feiern konnte, seine Fans in den sozialen Medien auf die Reise seiner Genesung mitgenommen und sich für die überwältigende Unterstützung bedankt. In Interviews lobte er immer wieder die ärztliche und familiäre Hilfe, die ihm den Weg zurück ins Leben ermöglichte. Privat hat ihn der Unfall nachhaltig geprägt: Wie Promiflash bereits berichtete, konzentriert sich der Hollywood-Star inzwischen vor allem auf sein Wohlbefinden und die Zeit mit seinen Liebsten, darunter auch seine Tochter Ava. Freunde und Familie stehen für Jeremy heute an erster Stelle, und er ist nach eigener Aussage dankbarer denn je für die Menschen an seiner Seite. Seine offenen und authentischen Einblicke in die schwerste Zeit seines Lebens machen Jeremys neues Buch zu einer berührenden Reflexion über Mut, Zusammenhalt und das Wertvollste, was wir besitzen – die Zeit mit unseren Liebsten.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und sein medizinisches Team im Januar 2023

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Tochter Ava im Juni 2023

