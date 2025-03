Liebesgerüchte: Jessica Simpson flirtet mit Jeremy Renner

Jessica Simpson (44) und Jeremy Renner (54) haben mit einem regen Austausch auf Instagram erneut für Liebesgerüchte gesorgt. Die Sängerin kommentierte kürzlich ein Shirtless-Video des Schauspielers beim Work-out mit einem Flammen-Emoji, woraufhin Jeremy ihre Reaktion mit einem Herz versah. Auch umgekehrt freute sich Jessica, als Jeremy unter einem ihrer Beiträge über die Veröffentlichung ihres Albums "Nashville Canyon Part 1" mit Glückwünschen und klatschenden Emojis reagierte. Diese kleinen virtuellen Gesten heizen die Spekulationen um eine mögliche Annäherung der beiden erneut an – ganze 15 Jahre nach den ersten Gerüchten über ein Techtelmechtel.

Bereits 2010 wurden Jessica und Jeremy bei einer Oscar-Party gesichtet, auf der sie Berichten zufolge Telefonnummern austauschten. Doch der Filmstar dementierte damals die Liebesgerüchte: "Ihr Friseur hat die Haare meiner Mutter gemacht, darüber haben wir uns kurz unterhalten, und plötzlich sind wir ein Paar!", meinte Jeremy gegenüber Us Weekly. In den folgenden Jahren blieb es ruhig um die beiden, doch nun zeigen die charmanten Kommentare und gegenseitigen Sympathiebekundungen, dass sie weiterhin in Kontakt stehen.

Für beide könnte es ein neuer Abschnitt in ihrem Leben sein, denn privat stehen sie vor großen Veränderungen. Jessica gab erst kürzlich ihre Trennung von Ehemann Eric Johnson (45) bekannt, mit dem sie zehn Jahre lang verheiratet war und drei gemeinsame Kinder hat. Jeremy hingegen war bislang nur kurz mit der Kanadierin Sonni Pacheco (37) verheiratet, mit der er seine 2013 geborene Tochter Ava Berlin Renner (11) bekam. Auch wenn das Gerücht über eine Liebesbeziehung der beiden nicht offiziell bestätigt ist, scheint es, als hätten Jessica und Jeremy zumindest viel Spaß im Netz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson

Anzeige Anzeige