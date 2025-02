Anthony Mackie lobt Jeremy Renners Stärke nach Unfall

"Das erste, was ich dachte, war: 'Ich muss an seiner Seite sein'" – Anthony Mackie (46), bekannt aus dem Marvel Cinematic Universe, erinnerte sich in einem aktuellen Interview mit dem Magazin People anlässlich seines neuen Films "Captain America: Brave New World" (Kinostart: Donnerstag, 13. Februar) an den schweren Unfall seines Marvel-Kollegen Jeremy Renner (54) und betont: Jeremy habe sich "nie als Opfer gesehen". Der Schauspieler wurde am Neujahrstag 2023 von einem sieben Tonnen schweren Schneepflug auf seinem Grundstück nahe Reno schwer verletzt. Während eines Schneesturms hatte Jeremy versucht, die Umgebung seines Hauses mit dem Fahrzeug zu räumen und sein Auto von einer vereisten Straße zu bergen. Als er aus dem Schneepflug ausstieg, passierte das Unglück, bei dem er schwere Brustverletzungen erlitt und sich mehr als 30 Knochen brach. Anthony, der einer der ersten Besucher im Krankenhaus war, zeigt sich noch heute tief beeindruckt von der mentalen Stärke seines Freundes und Kollegen.

Anthony, der in der Zeit nach dem Unfall regelmäßig mit Jeremys Familie in Kontakt war, sprach in dem Interview mit großem Respekt über ihn. Er beschrieb, wie sein Co-Star aus "The Hurt Locker" trotz zahlreicher Verletzungen seinen Humor nicht verlor. Von einer Metallplatte im Gesicht bis hin zu einer stabilisierenden Stange im Bein musste der Schauspieler zahlreiche medizinische Eingriffe über sich ergehen lassen, behielt jedoch seine positive Einstellung. "Er hat immer Witze gemacht, selbst wenn er völlig zerbeult war", erinnerte sich Anthony. Er bezeichnete die neue Version seines Freundes mit einem Augenzwinkern als "Cyborg Renner". Der "Mayor of Kingstown"-Star selbst schrieb einst in einem humorvollen Instagram-Post, dass er sich wie der "Tin Man" fühle, der Öl für seine neuen Gelenke brauche.

Nicht nur ihre Marvel-Rollen, Falcon und Hawkeye, entwickelten eine enge Verbindung. Die beiden Schauspieler kennen sich bereits seit 2008, als sie im gefeierten Kriegsdrama "The Hurt Locker" mitspielten. Daraus entstand eine Freundschaft, die bis heute anhält. Anthony lobte Jeremy sowohl für seine Kraft als auch für seine unglaubliche Entschlossenheit, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Vor allem seine Liebe zu seiner Familie scheint ihm Motivation genug gewesen zu sein: Oft teilt er Fotos mit seiner Tochter und gibt Einblicke in sein Leben abseits von Hollywood. Seine Fans und Freunde bewundern ihn für seine Lebensfreude und dafür, dass er selbst in schwierigsten Zeiten optimistisch bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und sein medizinisches Team im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Tochter Ava Berlin

Anzeige Anzeige