Nach Unfall: Jeremy Renner sprach mit imaginärem Jamie Foxx

Jeremy Renner (54) hat in seinem neuen Buch "My Next Breath", das am 29. April erschienen ist, schockierende Einblicke in die Zeit nach seinem schweren Schneepflug-Unfall im Januar 2023 gegeben. Der Schauspieler berichtet darin, dass er unter so starken Schmerzmitteln stand, dass er sich regelmäßige Gespräche mit einem imaginären Jamie Foxx (57) einbildete. Besonders als Jeremy nach seiner Verlegung vom Krankenhaus in Nevada in sein Zuhause nach Los Angeles auf Tabletten umstieg, habe er so lebhaft halluziniert, dass Jamie zum Dauergast in seinem Schlafzimmer wurde. Sogar gemeinsame Ausflüge auf einem Schneemobil hätten plötzlich in seinem Kopf existiert, obwohl in Südkalifornien nie Schnee liege. Die Familie des Schauspielers nahm das bunte Treiben in seinen Gedanken offenbar gelassen: "Meine Mom oder Kym oder wer auch immer gerade da war, dachte sich wohl nur: 'Jeremy hat gerade wieder einen Trip.'"

Hintergrund der skurrilen Erlebnisse war eine Kombination aus starken Opioiden gegen die Schmerzen und Beruhigungsmitteln zum Schlafen, wie Jeremy in seinem Buch schildert. Da die Medikamente zu intensiven Wahnvorstellungen führten, fühlte er sich zunehmend unwohl – auch weil der imaginäre Jamie sich im gedanklichen Gespräch äußerst wortkarg gab: "Ich habe geredet, er aber nicht wirklich viel." Jeremy berichtet außerdem, dass er nach dem gravierenden Unfall, bei dem ihn ein rund 6.000 Kilogramm schwerer Schneepflug überrollt hatte, ein extrem entbehrungsreiches Jahr zwischen Klinikaufenthalten, Schmerzmitteln und der Entwöhnung durchlebte. Letztendlich entschloss er sich dazu, die Medikamente abrupt abzusetzen, was heftige Entzugserscheinungen zur Folge hatte: 36 Stunden lang habe er unkontrolliert geweint und gezittert, bis es schließlich langsam wieder bergauf ging.

Für Jeremy, der mit Filmen wie "The Hurt Locker" oder als Marvels Hawkeye berühmt wurde, war diese Zeit nicht nur körperlich, sondern auch emotional eine große Belastung. Vielleicht dachte er deshalb oft an Jamie zurück, der ausgerechnet im selben Jahr ebenfalls gesundheitlich schwer angeschlagen war: Der 57-Jährige erlitt 2023 eine Gehirnblutung mit anschließendem Schlaganfall. Während Jeremy nach dem tragischen Erlebnis den Rückzug ins Familienleben suchte, ist bekannt, dass auch Jamie sich in der Vergangenheit auf seine Familie stützte, um Halt zu finden. Beide Schauspieler gelten trotz Karriere als bodenständig: Jamie spricht oft davon, dass seine Lieben ihn immer wieder "auf dem Teppich" halten.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner im Dezember 2024

