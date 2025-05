Schwerer Unfall: Jeremy Renner war sauer über Wiederbelebung

2023 überrollte ein 6.350 Kilo schwerer Schneepflug Jeremy Renner (54). Der Schauspieler erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er kurzzeitig klinisch tot war. Doch er konnte wiederbelebt werden. Dazu machte Jeremy in dem Podcast "Let's Talk Off Camera" eine überraschende Aussage. "Ich wurde zurückgebracht und war stinksauer", gestand der Marvel-Star. Doch das lag nicht daran, dass er nicht mehr leben wollte – stattdessen habe ihm die Nahtoderfahrung so viel Harmonie gegeben. "Es ist der berauschendste Frieden, den man jemals fühlen kann. Man sieht nur das, was man vor seinem geistigen Auge sieht. Die Atome, die du bist, die DNA, deinen Geist. Es ist wie der höchste Adrenalinrausch. Aber der Frieden, der damit einhergeht, ist großartig. So magisch", erklärte Jeremy.

Nachdem Jeremy erfolgreich wiederbelebt werden konnte, realisierte er, was geschehen war. "Ich habe meine Beine gesehen. Ich dachte: 'Ja, das wird später wehtun'", erinnerte der 54-Jährige sich. Er sei recht schnell zur Besinnung gekommen und wusste, dass er um sein Leben kämpfen wollte. "Ich dachte: 'Na gut, lass mich weiteratmen'", berichtete der Avengers-Star in dem Podcast. Heute ist Jeremy wieder vollständig genesen und kann wieder als Schauspieler arbeiten. Aus dem schweren Unfall habe er eine Menge gelernt.

Jeremy schätze die Zeit mit seiner Tochter Ava nun umso mehr. "Ich investiere in die Liebe und meine gemeinsamen Beziehungen, in denen ich Liebe erfahren habe, denn das ist das Einzige, was man mitnimmt", erläuterte er weiter. Er wolle sein Leben künftig bewusster mehr für sich leben und nicht für andere. In seinem Buch "My Next Breath" verarbeitet Jeremy seinen Horror-Unfall. Darin schildert er beispielsweise, wie schwer verletzt er war: So habe er 30 gebrochene Knochen, darunter 14 gebrochene Rippen, einen gebrochenen Oberschenkel, ein durchtrenntes Leberstück, einen punktierten Lungenflügel sowie ein nahezu zerstörtes Gesicht mit herausgesprungenem Augapfel erlitten.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Januar 2023

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Tochter Ava im Juni 2023