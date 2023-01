Nach Dschungelcamp-Auftakt: Er ist aktuell der Fan-Favorit!

Konnte Lucas Cordalis (55) seinen Favoritenstatus halten? Gestern Abend lief die erste Ausgabe vom Dschungelcamp 2023 im TV. Auf die Kandidaten wartete bereits so manche fiese Challenge: So musste ein Teil von ihnen gleich zu Beginn einen Fallschirmsprung absolvieren. Auch die erste Ekelprüfung hatte es in sich: Schweinepenis, Bullenhoden und Krokodilaugen sollten verspeist werden. Welcher Camper konnte in den ersten Stunden wohl am meisten punkten? Tatsächlich konnte Lucas seine Position an der Spitze halten!

Das zeigt die tägliche Promiflash-Umfage deutlich. Der Schlagersänger hat stolze 34,8 Prozent (922 Votes) der insgesamt 2.647 Stimmen abgeräumt (Stand, 14. Januar 17:30 Uhr)! Mit seiner ruhigen, sympathischen Art kommt der Mann von Daniela Katzenberger (36) wohl gut bei den Zuschauern an. Platz zwei belegt weiterhin Reality-TV-Star Luigi Birofio mit 15,4 Prozent (408 Votes) – jedoch hat er seit der gestrigen Umfrage sieben Prozent eingebüßt. Platz drei geht heute mit 11,1 Prozent (295 Votes) an Webstar Jolina Mennen (30) – womit sie ihren Konkurrenten Cosimo Citolo seit gestern um einen Platz überholt hat.

Und wer bildet das Schlusslicht? Auf dem letzten Platz ist wenig überraschend GNTM-Kultkandidatin Tessa Bergmeier (33) gelandet – sie erhielt nur 1,8 Prozent (48 Votes) der Stimmen. Sie hat in der ersten Folge mit gleich vier Campern Streit angefangen, was wohl nicht gut angekommen ist. Das Model wurde direkt in die erste Einzelprüfung gewählt, die sie heute absolvieren muss.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat

RTL / Stefan Thoyah Jolina Mennen im Dschungelcamp

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

