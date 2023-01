Erster Dschungel-Tag: Tessa legt sich direkt mit allen an!

Nimmt Tessa Bergmeier (33) die Rolle der diesjährigen Dschungelcamp-Zicke ein? Heute Abend ist es endlich so weit: Die erste Folge der 16. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" flimmert über die TV-Bildschirme. Doch bereits beim ersten Aufeinandertreffen der Kandidaten wird schnell klar, dass sich nicht alle VIPs untereinander gut verstehen. Besonders die ehemalige Germany's next Topmodel-Zicke Tessa eckt jetzt schon bei ihren Mitstreitern an...

Bereits beim ersten Kennenlernen am Strand scheint die 33-Jährige mit ihren Konkurrenten nicht wirklich warmzuwerden. Mit Gigi Birofio streitet sie sich erst mal wegen ihrer veganen Ernährungsweise. Doch auch nach dem Einzug ins Camp wird es nicht besser: Die Aufteilung der Betten bereitet einigen Promis nämlich Sorgen, doch das scheint Tessa nicht sonderlich zu interessieren. "Tessa, es geht hier nicht nur um dich", wettert Jolina Mennen (30) gegen das Model. Das lässt die Beauty aus Überlingen aber natürlich nicht auf sich sitzen. "Wieso bist du denn jetzt so aggressiv? Sprich mit mir in einem normalen Ton", schießt sie prompt zurück.

Kurz darauf geht der Zoff auch schon in die nächste Runde. Dieses Mal nimmt sich Tessa Cosimo Citiolo (41) vor. Zuvor hatte sie ihn bereits beschuldigt, ihr beim Fußball den Fuß gebrochen zu haben. Doch der Checker vom Neckar wehrt sich natürlich direkt gegen die Vorwürfe. "Drei Leute waren da, die gesehen haben, dass du noch ganz normal laufen konntest", meint er. Cecilia Asoro, die sich ebenfalls ein Schrei-Duell mit dem Model liefert, hat nach den Streitigkeiten jedenfalls eine klare Meinung zu der Beauty: "Das war echt Drama des Todes. Mit vier Leuten hat sie sich am ersten Tag angelegt. Halleluja, das muss man erst mal schaffen."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Cosimo Citiolo und Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de