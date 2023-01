Entzug im Dschungelcamp: Wer steht an Tag zwei ganz oben?

Tag zwei im Dschungelcamp und die Promis vermissen bereits den Luxus. Das Abenteuer im australischen Urwald bedeutet für die meisten Kandidaten vor allem Entbehrung. Und in der aktuellen Staffel macht sich das bereits nach etwa 24 Stunden bemerkbar. Das macht das Leben im Camp, aber auch die täglich anstehende Prüfung nicht einfacher. Bisher schien vor allem Dschungel-Erbe Lucas Cordalis (55) bei den Fans gut anzukommen – aber hat sich daran nach dem zweiten Tag etwas verändert?

In der vergangenen Folge vom Dschungelcamp schien es um den Entzug und die ersten persönlichen Geschichten zu gehen. Mit den Entbehrungen hatte vor allem Realitystar Luigi Birofio zu kämpfen. Er vermisste seine Zigaretten schmerzlich. Das Kontingent von gerade einmal fünf Kippen am Tag reichte ihm nicht. Doch Influencerin Jolina Mennen (30) wusste zu helfen und blies ihm den Rauch ihrer Zigarette ins Gesicht. Abgesehen davon zeigte sich der sonstige Gigolo überraschend einfühlsam. Die Erzählungen von Jolinas Transition und Papis Lovedays (46) Probleme mit den konservativen Familienverhältnissen weckten großes Interesse bei Gigi.

Natürlich gab es auch wieder eine Dschungelprüfung. Die Zuschauer wählten wenig überraschend Model Tessa Bergmeier (33) in die Challenge. Diese trug den Titel "Hor-Rohr" und schien für Tessa tatsächlich Horror zu sein. Sie trat die Herausforderung zwar an, doch in den engen Rohren spielten die zu sammelnden Sterne schnell keine Rolle mehr. "Ich will keinen Tieren hier wehtun", jammerte sie. Die ergatterten drei Sterne sorgten im Camp schließlich für schlechte Stimmung.

