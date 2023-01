Djamila Rowe und Cosimo müssen auf Dschungel-Schatzsuche

Djamila Rowe (55) und Cosimo Citiolo (41) mussten eine etwas andere Aufgabe meistern! Seit vergangenen Freitag sind die beiden Realitystars im Dschungelcamp zu sehen und müssen sich diversen Herausforderungen stellen. Die The Real Life - #nofilter-Bekanntheit musste bereits am dritten Tag an einer Dschungelprüfung teilnehmen. Jetzt ging es für ihn in ein nächstes Abenteuer: Gemeinsam mit Djamila begab sich Cosimo auf Schatzsuche.

Für die heutige Challenge mussten die beiden in ein Bienenkostüm schlüpfen und die Luftballons zum Platzen bringen und so viele Pollen wie möglich sammeln. Anschließend mussten die Bälle in eine Blume katapultiert werden – für jeden getroffenen Ball konnten Cosimo und Djamila einen Schlüssel für die Schatztruhe ergattern. Die beiden fanden den passenden Schlüssel und begaben sich mit ihrem Fundstück zu den anderen Campern.

Nun galt es folgende Frage richtig zu beantworten: Nach wie vielen Jahren feiert man Knoblauch-Hochzeit? A) nach 33,3 Jahren oder B) nach 35,5 Jahren? Das Team entschied sich für Antwortmöglichkeit B und lag falsch – somit gingen sie leer aus.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe und Cosimo Citiolo bei der Schatzsuche

