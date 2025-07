Djamila Rowe: Schmerzhafter Zwischenfall beim Einkaufen

Djamila Rowe (57) sorgte kürzlich bei einem Supermarkteinkauf für eine unerwartete Szene. Der Reality-TV-Star berichtete bei einem Promi-Event im Berliner Restaurant Casa Belluci von einem kuriosen Vorfall: Während sie gerade ein Drehkreuz passierte, sprang ein junger Mann direkt hinter ihr durch dasselbe – mit schmerzhaften Folgen. Dabei rammte er sich ein Metallteil unglücklich in den Schritt. "Da springt ein junger Mann hinter mir in dieses Drehkreuz. Und dieses Metall genau da rein – in die Vollen", beschreibt Djamila das Geschehen gegenüber RTL. Nachdem er vor Schmerzen zu Boden gegangen war, zeigte sie Mitgefühl und sagte: "Oh, es tut mir leid. Ich hoffe, Sie haben keine bleibenden Schäden."

Doch damit war die Begegnung noch nicht vorbei. Zum großen Erstaunen von Djamila wich der Mann ihr anschließend nicht mehr von der Seite. "Er ist die ganze Zeit, als ich durch den Supermarkt bin, immer in meiner Nähe gewesen", erzählt sie lachend. Offenbar hatte der Zwischenfall einen bleibenden Eindruck hinterlassen – wenn auch nicht im körperlichen Sinne. Die Supermarkt-Episode endete schließlich ohne weitere Zwischenfälle, doch Djamila konnte dem Erlebnis dank ihres positiven Wesens mit Humor begegnen.

Die Reality-TV-Darstellerin, die durch diverse Shows und ihre markanten Beauty-Eingriffe bekannt wurde, ist für ihre optimistische Art bekannt. Wie sie selbst sagte: "Man braucht keinen Grund. Man ist einfach positiv." Djamila scheint solche kleinen Alltagsgeschichten mit Leichtigkeit und einem Schmunzeln zu nehmen. Auch in ihrer Familie sorgt ihr Lifestyle regelmäßig für Gesprächsstoff. Ihre Tochter, die wenig von den zahlreichen Beauty-Behandlungen ihrer Mutter hält, zählt dabei zu ihren größten Kritikerinnen. Doch so unterschiedlich Mutter und Tochter auch sein mögen, Djamila versteht es stets, mit ihrer charmanten Art die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – ob im TV, bei Promi-Events oder sogar während eines simplen Einkaufs.

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Februar 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

