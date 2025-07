40 Quadratmeter ade: Cosimo Citiolo und Nathalie ziehen um

Cosimo Citiolo (44) und seine Frau Nathalie Gaus (34) haben nach fünf Jahren das Leben in ihrer Einzimmerwohnung aufgegeben. Das Reality-TV-Paar lebte bis zuletzt auf lediglich 40 Quadratmetern, die bis zum Rand mit Comics, Spielkarten, Klamotten und Beauty-Produkten vollgestellt waren. RTL begleitete die beiden am Montag bei ihrem Umzug in eine neue, größere Wohnung. Trotz der sengenden Hitze von 40 Grad packten Nathalie und Cosimo zusammen mit einem Freund und einer Sackkarre kräftig an. Cosimo teilte lachend mit: "Ich finde den Umzug nicht stressig, aber voll anstrengend."

Mit dem Schritt in die 80 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung, die obendrein auch noch zwei Balkone bietet, erfüllt sich für die TV-Stars ein lang gehegter Wunsch. Cosimo erklärte, dass der beengte Raum ihrer alten Wohnung oft zu schlechter Laune führte. Auch Besuche von Freunden waren so gut wie unmöglich, weil schlichtweg keine Sitzplätze vorhanden waren. Nun soll sich das ändern, denn mit dem zusätzlichen Platz gibt es endlich mehr Raum für den Alltag der Realitystars. Dennoch denken die beiden erstmal nicht an eine Erweiterung ihrer kleinen Familie: "Wir müssen beide Geld verdienen, einen sicheren Job haben und nicht von Fernsehshow zu Fernsehshow rennen", sagte Cosimo nüchtern.

Mit der neuen Wohnung erreichen Cosimo und Nathalie einen weiteren Meilenstein. Einen anderen Traum erfüllte sich das Paar bereits im Sommer 2024. Die The 50-Kandidaten feierten ihre große Traumhochzeit in Cosimos Heimat Apulien. Die Heirat wurde in einer vierteiligen Doku-Soap mit dem Titel "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" von RTL festgehalten. Mit dabei waren sogar einige prominente Gäste. Neben der Reality-TV-Ikone Gina-Lisa Lohfink war sogar der Rapper Kay One unter den Anwesenden.

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Reality-TV-Stars

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

RTL2 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

