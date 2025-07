Rückfall: Djamila Rowe ringt weiter mit Lippenfiller-Sucht

Djamila Rowe (57), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, gesteht offen ihre anhaltende Sucht nach Schönheitsbehandlungen. Obwohl sie erst kürzlich mit einer Hyalase-Behandlung alte Filler auflösen ließ, um dem Trend zu natürlicherem Aussehen zu folgen, hielt sie nicht lange durch. "Ich bin dann etwas vom Weg abgekommen", gibt die 57-Jährige im Interview mit RTL schmunzelnd zu. Besonders Djamilas Tochter Jada-Rose habe immer wieder versucht, sie zu einem natürlicheren Look zu bewegen – in den übergroßen Lippen der Mama sehe der Teenie einen "Schnabel". Die Berlinerin selbst, die sich seit fast 30 Jahren regelmäßig die Lippen aufspritzen lässt, beschreibt ihre Mundpartie als "eine ewige Baustelle".

Die Folgen der zahlreichen Eingriffe rund um ihren Schmollmund führten bei der Dschungelcamp-Gewinnerin in der Vergangenheit bereits zu ernsthaften Problemen: "Ich hatte sogar Sprachschwierigkeiten. Ich habe gelispelt, so doll waren die aufgespritzt." Dennoch fällt Djamila der Verzicht schwer. Ihrer eigenen Aussage zufolge hätten auch Beauty-Filter auf Plattformen wie Instagram und TikTok ihre Unsicherheit verstärkt: "Die machen einen irre im Kopf." Die Herausforderung, der sie sich nun erneut stellt, ist, dem Drang nach künstlicher Verschönerung ein für alle Mal zu widerstehen. Djamilas eigene, wiederholte Einsicht macht deutlich, wie problematisch der Weg zu einem natürlicheren Look für sie ist.

Djamila wurde 1967 in Ost-Berlin geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nach ihrer Flucht aus der DDR 1989 startete sie als Visagistin, Model und Tänzerin durch. Besondere Aufmerksamkeit erregte sie 2002 mit einer angeblichen Affäre zum Schweizer Botschafter Thomas Borer, die sich später als frei erfunden herausstellte und für großen Medienrummel sorgte. Trotz dieses Skandals blieb sie präsent in der Öffentlichkeit und festigte ihren Ruf als Reality-TV-Ikone durch Shows wie Die Alm, Big Brother und Adam sucht Eva. 2023 wurde Djamila schließlich als absoluter Publikumsliebling zur Dschungelkönigin gekrönt und kann seither auf eine starke Community zählen.

Anzeige Anzeige

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Djamila Rowe im Jahr 2004