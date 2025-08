Neues Standbein: Djamila Rowe startet Karriere auf OnlyFans

Djamila Rowe (58), die ehemalige Dschungelkönigin und bekannte Reality-TV-Darstellerin, hat einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen und ist ab sofort auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. Sie erklärte in einem Gespräch mit Bild, dass sie diesen Schritt aus finanziellen Gründen unternimmt, da nach ihrem Sieg im Dschungelcamp 2023 die Einnahmen inzwischen versiegt seien: "Von den 100.000 Euro bleibt nach Steuern nicht viel. Ich habe eine Tochter, bin alleinerziehend. Ich will nicht alles aufbrauchen und dann beim Jobcenter landen." Ihr Mädchen, das im Teenageralter ist, sei vollständig in ihre Entscheidung eingeweiht.

Die Berlinerin, die vor ihrer Reality-TV-Karriere als Verkäuferin tätig war, beschrieb, wie die Ruhephase der letzten Jahre und der damit verbundene mentale Stress sie schwer belastet haben. Ein Zusammenbruch, gefolgt von einer kurzzeitigen Amnesie, habe sie dazu gebracht, ihre Prioritäten neu zu setzen, wobei Gesundheit und Zeit mit ihrer Tochter nun an erster Stelle stünden. Was ihren Content auf OnlyFans angeht, gab Djamila an, alles selbst zu produzieren: "Ich habe die volle Kontrolle über die Inhalte. Es gibt klare Grenzen." Unterstützt wird sie dabei von ihrer Freundin Cathy Lugner (35), die ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt ist. Gegenüber dem Blatt stellte sie zudem klar: "Ob Füße, Brust, Hintern, am Ende entscheide ich das. Mich fasst niemand an. Ich bin keine Porno-Darstellerin, aber eine erwachsene Frau."

In der Vergangenheit machte Djamila mit ihrem offenen und gewagten Auftreten immer wieder von sich reden, wie etwa bei ihrer Teilnahme an der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva. Trotz der Kritik, die sie erwartet, sieht die alleinerziehende Mutter ihren Schritt zu OnlyFans als mutigen und ehrlichen Weg, finanziell unabhängig zu bleiben. "Vielleicht denken manche, OnlyFans sei nichts für Mütter, aber ich mache es, um meiner Tochter ein gutes Leben zu ermöglichen", betonte Djamila.

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / djamilarowe Cathy Lugner und Djamila Rowe, März 2024

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Februar 2025