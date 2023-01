Ladylike: Victoria Beckham begeistert in rosafarbener Robe!

Victoria Beckham (48) gibt einen Einblick in ihre Arbeit! Die Gattin von Ex-Fußballstar David Beckham (47) besitzt viele Talente – sie singt nicht nur, sondern entwirft beispielsweise auch ihre eigenen Kleider. 2006 gründete die Beauty ihr eigenes Modelabel "DVB Style". Im Netz präsentiert Posh Spice gerne ihre neuesten stylishen Entwürfe und spielt dafür gerne auch selbst Model. Nun bezaubert Victoria in einem total eleganten Fummel!

Via Instagram teasert Victoria ihre diesjährige Sommerkollektion an. Dafür schlüpft die 48-Jährige in eine eng anliegende Robe – das zarte Rosa und die schlichten Rüschen schmiegen sich dabei perfekt an den trainierten Body der Spice Girls Bekanntheit. Ihre Community begeistert die vierfache Mama mit ihrem Look – sie wollen mehr sehen.

Derweil scheint es in ihrer Familie wieder deutlich harmonischer zuzugehen. In den vergangenen Monaten war immer wieder spekuliert worden, dass sich Victoria mit ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz (28) nicht sonderlich gut verstehe. Doch diese Gerüchte erstickte sie erst einmal im Keim – zum Geburtstag der Schauspielerin sendete die Modedesignerin ihr liebe Worte: "Alles Gute, Nicola. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag."

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham bei Jacquemus' Modenschau im Juni 2022

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Schwiegertochter Nicola Peltz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de