Etwa Arm gebrochen? David Beckham musste ins Krankenhaus

Große Sorge um David Beckham (50): Der frühere Fußballstar befindet sich momentan im Krankenhaus. Seine Ehefrau Victoria Beckham (51) teilte ein Foto ihres Mannes, auf dem er in einem Krankenhaushemd zu sehen ist – lächelnd, doch mit einer Bandage am Arm. Ein weiteres Bild zeigte außerdem ein selbst gebasteltes Armband mit der Aufschrift "Werd schnell gesund." Victoria schrieb dazu in ihrer Instagram-Story: "Gute Besserung, Daddy". Was genau passiert ist, blieb unklar, doch britische Medien spekulieren bereits über einen möglichen Armbruch.

Davids Unfall kommt nur wenige Wochen nach einem ganz besonderen Meilenstein für den Ex-Kicker. Denn erst vor Kurzem wurde der Brite offiziell zum Ritter ernannt – eine Ehre, auf die er zuvor jahrelang gewartet hatte. Seitdem darf er sich "Sir David Beckham" nennen – ein Titel, der seine Verdienste um den Sport und seinen Einsatz für wohltätige Zwecke würdigt. Victoria erhielt im Zuge dieser Ehrung den Titel "Lady Beckham". Die feierliche Zeremonie mit dem Ritterschlag steht allerdings noch aus.

Während nicht nur David, sondern auch seine Frau Victoria und seine Kids sich sichtlich über die lang ersehnte Ehre freuten, blieb es um Sohnemann Brooklyn verdächtig still. Im Gegensatz zum Rest der Familie äußerte er sich nicht zu der Auszeichnung, was die Gerüchte um einen Familienstreit nur noch weiter befeuerte. Zudem blieb er auch schon dem 50. Geburtstag von David fern, nahm laut Mirror aber kurz darauf an der glamourösen Geburtstagsfeier seines Schwagers Will Peltz in Hollywood teil – eine Tatsache, die die Kluft zwischen Brooklyn und seiner Familie nur vergrößert haben soll.

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Ex-Fußballer

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, 2023

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche