Nach Davids Ritterschlag: Victoria Beckham schwärmt von ihm

David Beckham (50) durfte sich anlässlich des Geburtstags des Königs in die Liste der britischen Honorationen einreihen und trägt nun stolz den Titel "Sir". Der ehemalige Fußballstar wurde für seine Verdienste im Sport und sein jahrelanges Engagement in wohltätigen Projekten in den Ritterstand erhoben. Seine Ehefrau Victoria Beckham (51) feierte diese besondere Ehre mit einer emotionalen Hommage an ihren Mann auf Instagram. "Du warst immer mein Ritter in glänzender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell", schrieb die Designerin überglücklich. Sie betonte seine Hingabe an Familie, Beruf und Wohltätigkeit und rührte mit den Worten: "Ich bin so stolz, dich meinen Mann nennen zu dürfen."

Der Weg zu diesem Titel verlief für David jedoch nicht immer reibungslos. Der einstige Kapitän der englischen Nationalmannschaft war schon lange ein favorisierter Kandidat, doch bürokratische Hürden verzögerten die Ehrung. Unter anderem verhinderten steuerliche Streitigkeiten einen früheren Ritterschlag. Doch die Vergangenheit scheint längst vergessen, während David die neue Auszeichnung als "unbeschreibliche Ehre" bezeichnete. Neben seiner Karriere auf dem Spielfeld sind es Projekte wie die Zusammenarbeit mit Unicef oder sein Engagement gegen Malaria, die seinen enormen Einfluss verdeutlichen.

Doch obwohl der Ex-Kicker sich noch gedulden und auf die offizielle Zeremonie warten muss, macht er keinen Hehl daraus, wie stolz er auf diese besondere Ehre ist. "Ich bin in Ostlondon mit patriotischen und stolzen Briten aufgewachsen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir jemals so eine Ehre zuteilwerden würde. Ich habe das Glück, meine Arbeit machen zu können, und bin dankbar für die Anerkennung für etwas, das mir so viel Erfüllung gibt", schwärmte er laut Bild in einem Statement und ergänzte: "Es wird eine Weile dauern, bis ich die Neuigkeit verdaut habe, aber ich bin unglaublich stolz und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann."

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, 2025

WPA Pool David Beckham, 2025

