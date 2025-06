Cruz Beckham wird von Großeltern bei Musik-Gig unterstützt

Cruz Beckham (20), der jüngste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), wurde bei einem seiner Gigs von seinen Großeltern unterstützt. Jackie und Anthony, die Eltern der ehemaligen Spice-Girl-Sängerin, begleiteten den 20-Jährigen zu einer Live-Performance in einer kleinen Location und posierten danach stolz mit ihrem Enkel. Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel teilte auf Instagram ein Video, in dem sie ihre Unterstützung für den Nachwuchsmusiker ausdrückte. Die Familie zeigte sich an diesem Abend trotz der kolportierten Spannungen mit Bruder Brooklyn (26) geeint.

Der angehende Musiker verfolgt ehrgeizig seine Karriere und hat kürzlich mit der Arbeit an neuen Songs auf sich aufmerksam gemacht. Dabei umgab er sich mit bekannten Namen der Musikszene wie Luke Pritchard von der Band The Kooks. Cruz strebt einen "gitarrenlastigeren und organischen Sound" an und hat kürzlich das Management gewechselt, um diesem Stil näherzukommen. Der jüngste Beckham-Sohn hat zudem Verträge mit einem renommierten Musikmanagement und arbeitet an Live-Auftritten, die den Start seiner Musikprojekte untermauern sollen.

Währenddessen zeigen sich die Beziehungen in der Familie Beckham nicht ganz harmonisch. Bruder Brooklyn soll aufgrund persönlicher Differenzen nicht an Davids 50. Geburtstagsfeiern teilgenommen haben. Ein internes Spannungsverhältnis, das nicht zuletzt durch die Rolle von Nicolas (30) Vater Nelson Peltz verstärkt wird, sorgt ebenfalls für Schlagzeilen. Trotz solcher Streitpunkte betonte David in einem emotionalen Instagram-Post, wie wichtig ihm seine Vaterrolle ist: "Ich werde immer für euch da sein, egal was passiert", schrieb er an alle seine Kinder.

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham posiert während seines Auftritts mit seinen Großeltern

Getty Images Cruz Beckham im November 2023

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham